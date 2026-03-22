Tensiunile dintre Arabia Saudită și Iran ating un nou punct critic. Regatul a anunțat sâmbătă că atașatul militar iranian, asistentul său și alți trei membri ai personalului ambasadei au fost declarați persona non grata și trebuie să părăsească țara în termen de 24 de ore. Măsura drastică vine ca răspuns direct la atacurile repetate ale Teheranului.

Trei rachete balistice deasupra capitalei

Iar decizia vine după ce Arabia Saudită a fost ținta a sute de rachete și drone iraniene de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, majoritatea proiectilelor fiind, e drept, interceptate. Numai că situația a escaladat din nou. Duminică dimineața, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat detectarea a trei rachete balistice în jurul capitalei Riad. Un purtător de cuvânt a precizat pe rețelele de socializare că „o rachetă a fost interceptată, în timp ce celelalte două au căzut într-o zonă nelocuită”.

Atacurile au vizat, nu de puține ori, zone sensibile, inclusiv cartierul ambasadelor străine din Riad și o rafinărie, perturbând exporturile de petrol și gaze naturale din Orientul Mijlociu.

Avertisment dur de la Riad

Lucrurile nu se opresc aici, pe bune. Ministerul saudit a transmis într-un comunicat oficial că această continuare a atacurilor iraniene va avea „consecințe semnificative” asupra relațiilor actuale și viitoare. Iar tonul oficialilor saudiți este extrem de ferm, ministrul de externe, prințul Faisal bin Farhan, declarând că regatul își rezervă dreptul de a lua măsuri militare împotriva Iranului.

„Puțina încredere care mai exista înainte s-a spulberat complet”, a afirmat diplomatul saudit după o întâlnire a miniștrilor de externe din statele arabe din Golf. Ce încredere să mai existe în aceste condiții? Prințul Faisal a continuat tăios: „Atacurile asupra țării mele și asupra țărilor vecine care nu sunt implicate în acest conflict – asta este tot ce mă interesează”.

O declarație tranșantă.

El a promis că saudiții vor acționa. „Vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție – politice, economice, diplomatice și de altă natură – pentru a pune capăt acestor atacuri.” În plus, a criticat direct momentul ales de Iran pentru atacuri, chiar în timpul reuniunii de la Riad. „Nu pot considera că este o coincidență”, a spus el. „Acesta este cel mai clar semnal al atitudinii Iranului față de diplomație… Încearcă să-și preseze vecinii, iar asta nu va funcționa.”

Qatar a luat o măsură similară

Mișcarea Arabiei Saudite nu este un caz izolat în regiune. Săptămâna trecută, Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a ordonat atașaților militari și de securitate iranieni, împreună cu personalul acestora, să părăsească țara tot în 24 de ore. Motivul? Un atac asupra unei instalații de gaze naturale de mari dimensiuni din țară.

Sfatul lui bin Salman pentru Trump: Taie capul șarpelui

E drept că această escaladare vine după o perioadă de aparentă destindere. Arabia Saudită și Iranul își restabiliseră relațiile diplomatice în 2023, ca parte a eforturilor de a calma tensiunile (după ani de dușmănie în care au susținut facțiuni opuse în regiune). Dar, dincolo de diplomația oficială, se pare că lucrurile stau diferit.

Săptămâna trecută, ziarul „The New York Times” a relatat că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a purtat discuții regulate cu președintele american Donald Trump pe durata conflictului. Potrivit publicației, care citează mai mulți oficiali anonimi, bin Salman l-a îndemnat pe Trump să continue atacurile dure împotriva Iranului, transmițând un sfat dat anterior de regretatul rege Abdullah al Arabiei Saudite: să „taie capul șarpelui”. Același sfat a apărut și într-o serie de telegrame diplomatice care au fost divulgate în 2010, arătând presiunea liderilor din Golf pentru o acțiune americană mai fermă împotriva programului nuclear iranian.