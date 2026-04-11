După 10 zile în care a scris istorie, echipajul misiunii Artemis II s-a întors acasă. Capsula Orion, cu cei patru astronauți la bord, a amerizat în siguranță în apele Pacificului, încheind o călătorie de peste 2 milioane de kilometri. Și, așa, au readus omenirii visul de a călători și chiar de a locui pe Lună.

Testul suprem la 39.000 km/h

Revenirea pe Pământ a fost momentul de maximă tensiune. La contactul cu atmosfera, capsula Orion a atins o viteză amețitoare de 38.400 km/h, adică de 30 de ori mai mare decât cea a sunetului. Nava este echipată cu un scut termic special, proiectat să reziste la temperaturi de peste 2.800 de grade Celsius. În timpul acestor momente critice, centrul de comandă NASA a anunțat inevitabilul.

„Timpul până la amerizare… 13 minute şi 10 secunde. Cum am spus, trecem printr-o pierde a comunicării. Va fi o întrerupere de 6 minute. Fără voce, fără date de la echipaj”, s-a auzit în transmisia oficială.

Șase minute de tăcere totală

Au urmat cele mai lungi șase minute. O tăcere absolută, similară cu cea trăită de astronauți când au survolat partea nevăzută a Lunii. E drept că, în aceste 6 minute, astronauţii misiunii Artemis 2 treceau printr-un test critic, atingând chiar peste 39 de mii de km/h, o viteză puțin sub recordul stabilit de misiunea Apollo 10 în 1969. Dacă scutul termic ar fi cedat, structura navei s-ar fi putut dezintegra complet.

Dar nu s-a întâmplat!

Echipajul a trecut cu bine prin cea mai periculoasă etapă a întoarcerii.

Un echipaj pentru istorie

Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover şi Jeremy Hansen sunt primii oameni care au părăsit orbita Pământului de la legendara misiune Apollo 17 din 1972. V-ați fi gândit că vom aștepta peste 50 de ani pentru a vedea din nou oameni zburând spre Lună? Fiecare membru al echipajului a stabilit un record personal și istoric. Christina Koch a devenit prima femeie care a călătorit în jurul Lunii, Victor Glover este primul afroamerican care a făcut acest drum, iar Jeremy Hansen este primul astronaut canadian care a participat la o misiune lunară (o premieră absolută în istoria explorării spațiale).

Felicitări de la Casa Albă

La scurt timp după amerizarea reușită, un prim mesaj de felicitări a venit chiar de la președintele Statelor Unite. Donald Trump s-a declarat mândru de reușita echipajului și a vorbit deja despre următorul pas.

„Felicitări grozavului și talentatului echipaj Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, amerizarea a fost perfectă și, în calitate de Președinte al Statelor Unite, nu aș putea fi mai mândru! Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți la Casa Albă în curând. O vom face din nou și apoi, următorul pas… pe Marte!”, a afirmat Donald Trump.

Dincolo de cifrele amețitoare și testele tehnice, cei patru astronauți au ajuns în cel mai îndepărtat punct atins de om, la peste 400 de mii de kilometri distanță de Pământ. Ochii lor au văzut fața ascunsă a Lunii și au oferit omenirii prima fotografie de familie din spațiul îndepărtat din ultimii 50 de ani.