Prețurile gazelor naturale în Europa au explodat joi dimineață, înregistrând un salt de 35% în doar câteva ore. Loviturile iraniene asupra celui mai mare complex de producție a gazelor lichefiate din lume, Ras Laffan din Qatar, au provocat un val de panică pe piețele europene de energie, iar efectele se vor resimți din plin și în România.

Panică pe piețele europene

Complexul Ras Laffan, operat de Qatar Energy, a suferit pagube considerabile în urma atacurilor care au provocat incendii de mari dimensiuni, a confirmat compania. Instalația produce în mod normal aproximativ o cincime din oferta mondială de gaze lichefiate. Deși livrările fuseseră deja oprite la începutul lunii din cauza războiului, aceste atacuri amenință să mențină prețurile la un nivel ridicat pentru o perioadă mult mai lungă. Și totul vine într-un moment dificil, când Europa iese din iarnă cu depozitele epuizate.

În plus, facilitățile de gaze Habshan din Abu Dhabi au fost și ele închise după ce au fost lovite de resturi care au căzut în urma unui atac interceptat. Reacția Statelor Unite nu a întârziat, președintele Donald Trump declarând că SUA vor riposta dacă instalațiile din Qatar vor fi atacate din nou.

O piață extrem de sensibilă

Deși țările asiatice sunt principalii clienți pentru gazele lichefiate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere a fluxurilor afectează balanța globală. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică de ce reacția a fost atât de violentă. „Piața europeană este foarte, foarte sensibilă la tot ceea ce înseamnă aspecte legate de gazele naturale, oriunde se întâmplă în lume. Chiar dacă Europa importă doar aproximativ 10% din cantitatea de gaze naturale lichefiate din Qatar, adică nu suntem dependenți de aceste gaze, așa cum sunt țările din Asia, reacția pieței există„, spune Chisăliță.

orice reducere a ofertei globale îi face pe cumpărătorii asiatici să concureze mai agresiv pe piețele spot, ceea ce reduce cantitățile disponibile pentru Europa și împinge prețurile în sus.

Scenariul nu este deloc nou.

„Este exact ce s-a întâmplat și în prima fază: după începerea războiului, prețul gazelor naturale în Europa s-a dublat în câteva zile. Ulterior a existat o corecție, dar acea creștere inițială a fost foarte puternică. Cam același efect l-am văzut și astăzi. Dacă vă uitați pe datele bursiere, o să vedeți că a existat o creștere foarte mare, urmată apoi de o revenire destul de importantă”, subliniază expertul. Acesta se așteaptă ca prețurile să se stabilizeze, dar incertitudinea rămâne. „Mă aștept ca prețurile să se stabilizeze undeva în jurul 60 de dolari pe baril, însă această stabilizare va fi influențată, în viitor, de alte potențiale situații de acest tip„, explică președintele Asociației Energia Inteligentă.

Cum va fi afectată România

Dar cum vine asta pentru noi? Chiar dacă România produce gaze naturale și are o dependență mai redusă de importuri față de alte state europene, nu suntem deloc izolați de aceste turbulențe. Prețurile de la Bursa Română de Mărfuri (BRM) urmează îndeaproape cotațiile de la TTF, bursa de referință pentru gazele naturale în Europa.

„România, cu siguranță, va fi influențată de această situație, pentru că Bursa Română de Mărfuri copiază destul de fidel ce se întâmplă pe TTF. Așa că mă aștept ca și pe BRM să vedem aceste prețuri ridicate și, în același timp, ca ele să se transmită mai departe în economie”, spune Chisăliță.

Lovitură pentru firme de la 1 aprilie

Momentul este deosebit de nefavorabil pentru companiile din România. Începând cu 1 aprilie 2026, plafonarea prețurilor la gaze pentru consumatorii non-casnici este eliminată, ceea ce înseamnă că firmele vor suporta integral șocul de preț de pe piață.

Iar asta nu e tot.

„Mai ales vor fi afectați consumatorii non-casnici, începând cu 1 aprilie 2026, dată la care discutăm despre eliminarea plafonării pentru această categorie. Ori aceștia vor resimți din plin aceste creșteri. Este și un moment foarte dezavantajos. De ce? Pentru că acum se încheie contractele. De fiecare dată când închei un contract într-un moment de preț ridicat, practic rămâi cu acel preț pe tot parcursul anului. Asta înseamnă că, chiar dacă ulterior vor exista corecții semnificative, cel mai probabil consumatorul final nu le va mai resimți”, avertizează Dumitru Chisăliță. Cu alte cuvinte, companiile care semnează acum contracte anuale de aprovizionare riscă să plătească prețurile umflate de panică pe tot parcursul anului, indiferent de evoluția ulterioară a pieței.