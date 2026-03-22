Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a lansat sâmbătă un apel la „reţinere militară maximă”. Asta după ce Israelul a confirmat că o rachetă iraniană a lovit orașul Dimona, din sudul țării, unde se află o importantă instalație de cercetare nucleară. Bilanțul este de 47 de persoane rănite.

Bilanț tragic: 47 de persoane rănite

Serviciul de urgență israelian Magen David Adom (MDA, echivalentul israelian al Crucii Roşii) a anunțat că echipele sale au intervenit rapid pentru a acorda îngrijiri unui număr de 47 de persoane. E drept că nu toți au fost loviți direct. Mulți prezentau răni provocate de schije, leziuni suferite în timp ce alergau disperați spre zonele protejate, dar și atacuri de panică.

Iar printre victime se numără și un copil. Un băiețel de zece ani a fost grav rănit, în timp ce o femeie se află în stare moderată, conform datelor furnizate de MDA, care a precizat că asistența medicală la fața locului continuă pentru mai multe persoane.

AIEA cere reținere maximă

Într-un context extrem de volatil, reacția AIEA nu a întârziat să apară. Directorul general al agenției, Rafael Grossi, a insistat asupra pericolului imens. „Trebuie să se dea dovadă de reţinere militară maximă, în special în apropierea infrastructurilor nucleare„, a transmis acesta.

Dar ce înseamnă, până la urmă, un astfel de atac lângă un reactor nuclear? Riscurile sunt, clar, uriașe.

Fără scurgeri radioactive, confirmă AIEA

Vestea bună, dacă poate exista una într-o astfel de situație, este că nu pare să existe un pericol radioactiv imediat. Agenția ONU a precizat acest lucru într-un mesaj publicat pe platforma X. „AIEA (…) nu a primit nicio informație cu privire la eventuale daune la centrul de cercetare nucleară din Negev”, se arată în comunicat.

Informațiile culese din regiune par să confirme acest lucru.

„Informaţiile provenind de la statele din regiune relevă că nu s-au detectat niveluri anormale de radiaţii”, a mai precizat agenția cu sediul la Viena.

Un avertisment repetat

Numai că acest apel la calm nu este o premieră. AIEA ceruse deja sâmbătă părţilor implicate în conflict să dea dovadă de reținere, dar într-un alt context. Avertismentul anterior a venit după atacul asupra instalaţiei iraniene de îmbogăţire a uraniului de la Natanz, din centrul Iranului.