Elevii care au dreptul la bursă în anul școlar 2026-2027 urmează să primească pe 20 noiembrie 2026 banii pentru septembrie și octombrie. Bursa socială poate aduce 600 de lei pentru cele două luni, dacă elevul a păstrat dreptul la plată în fiecare lună. La bursele de merit și tehnologice, suma pentru octombrie scade din cauza vacanței, potrivit metodologiei Ministerului Educației.

Prima plată este făcută de școli pentru ambele luni. Prin urmare, două luni plătite odată nu înseamnă, în toate cazurile, de două ori suma lunară afișată pentru bursă.

Cât se plătește pentru fiecare lună

Bursa de merit: 450 de lei pentru septembrie. Suma pentru octombrie se calculează în funcție de zilele de vacanță.

Bursa socială: 300 de lei pentru septembrie și 300 de lei pentru octombrie, dacă elevul îndeplinește condițiile de plată în ambele luni. Această bursă se acordă și în vacanță.

Bursa tehnologică: 300 de lei pentru septembrie. Ca la bursa de merit, plata pentru octombrie se reduce pentru zilele de vacanță.

Cursurile au început pe 7 septembrie, iar prima vacanță a fost din 24 octombrie până în 1 noiembrie 2026. Pentru octombrie, școala împarte suma lunară a bursei de merit sau tehnologice la numărul de zile lucrătoare ale lunii, apoi o înmulțește cu numărul zilelor lucrătoare rămase după scăderea celor de vacanță.

Când se pierde plata pentru o lună

Un elev cu cel puțin 10 absențe nemotivate în septembrie sau în octombrie nu primește bursa de merit, socială ori tehnologică pentru luna în care a atins acest prag. Regula se aplică separat fiecărei luni: absențele din octombrie nu anulează plata cuvenită pentru septembrie.

Dacă absențele au avut motive medicale, elevul sau părintele trebuie să prezinte actele în cel mult șapte zile de la reluarea activității. Când situația se lămurește prea târziu pentru plata lunii respective, școala poate achita bursa odată cu cea pentru luna următoare.

Cine face plata și cum poate fi verificată

Școlile au transmis inspectoratelor listele și sumele estimate până la 20 octombrie, iar inspectoratele au trimis centralizările Ministerului Educației până la 25 octombrie. Ministerul pune fondurile la dispoziție, însă școala este cea care plătește bursa. Data de 20 noiembrie este data stabilită pentru plata făcută de școală, nu o oră garantată la care banii apar în cont.

Plata se face prin transfer bancar sau în numerar, după caz, iar școala nu poate cere deschiderea unui cont la o anumită bancă. Familia poate verifica extrasul de cont sau plata în numerar și poate cere confirmarea la secretariatul școlii. Calendarul și condițiile de acordare trebuie afișate la școală și pe pagina ei de internet.