Valoarea investițiilor legate de principalele acțiuni de la Bursa de Valori București poate fi mai mică după săptămâna încheiată vineri, 6 noiembrie 2026. Indicele BET, care urmărește prețurile acestor acțiuni, a scăzut cu 3,3% în acea săptămână, potrivit Ziarului Financiar. Asta nu înseamnă că fiecare investitor a pierdut 3,3% din banii puși la bursă.

Vineri, BET a coborât cu 1,72% și ajunsese la 33.986,93 de puncte la actualizarea Bursei de la ora 17:50. Scăderea unui fond care urmărește indicele poate fi diferită, iar cine deține doar câteva acțiuni trebuie să se uite la prețul fiecăreia.

Cât au scăzut acțiunile vineri

Joi, 5 noiembrie, BET încheiase ziua la 34.583,28 de puncte, după o scădere de 1,15%. Vineri, la ora 16:20, prețurile afișate de Bursă arătau că Romgaz costa 17,58 lei pe acțiune, cu 3,41% sub nivelul zilei precedente. OMV Petrom era la 1,295 lei, în scădere cu 3,36%, iar Fondul Proprietatea la 0,542 lei, în scădere cu 2,87%.

La actualizarea de la 17:50, Bursa afișa și o scădere de 2,31% pentru BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități. Valoarea tranzacțiilor de vineri a fost de 117,6 milioane de lei, potrivit Ziarului Financiar. Aceasta este suma la care s-au făcut tranzacții, nu suma pierdută de investitori.

Scăderea BET nu este pierderea fiecărui investitor

BET nu face media simplă a scăderilor acțiunilor. Potrivit regulilor Bursei pentru calculul indicelui, o companie are o influență mai mare sau mai mică în funcție de valoarea acțiunilor sale care pot fi tranzacționate.

În alcătuirea indicelui afișată de Bursă pentru 5 noiembrie, cele mai mari ponderi dintre companiile prezentate erau:

Banca Transilvania: 20,51%;

OMV Petrom: 17,18%;

Romgaz: 14,44%;

Hidroelectrica: 11,66%;

BRD: 6,04%.

De aceea, scăderea cu peste 3% a unei acțiuni nu reduce BET cu același procent. Nici un investitor care are doar acțiuni Romgaz sau OMV Petrom nu vede automat în cont variația indicelui. Contează ce acțiuni deține, câte are și prețul la care le-a cumpărat.

Ce înseamnă minus 3,3% pentru o sumă investită

Dacă o investiție de 10.000 de lei ar fi urmat întocmai scăderea săptămânală de 3,3% a BET, valoarea ei ar fi coborât cu 330 de lei, la 9.670 de lei. Este doar un exemplu de calcul, înainte de eventuale comisioane. Un fond care urmărește BET poate avea un rezultat diferit din cauza costurilor și a felului în care sunt cumpărate acțiunile.

BET urmărește prețurile și nu este ajustat pentru dividende, adică banii plătiți de unele companii acționarilor, arată metodologia Bursei. Prin urmare, schimbarea indicelui nu este același lucru cu rezultatul total al unui investitor care a încasat dividende.

Scăderile de vineri au atins atât indicele principal, cât și acțiuni din mai multe domenii. Variația dintr-o singură săptămână arată cât valorau acestea atunci; nu stabilește prețul la care se vor tranzacționa la următoarea ședință.