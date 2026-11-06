Clienții cu credite legate de ROBOR nu primesc automat bani înapoi după hotărârea din 5 noiembrie 2026. Curtea de Apel București a respins cererea CEC Bank de a opri temporar executarea unei amenzi de 332,98 milioane de lei. Banca este deținută integral de stat, prin Ministerul Finanțelor.

Consiliul Concurenței a amendat banca pentru că, potrivit autorității, ar fi schimbat informații confidențiale cu alte bănci în timpul stabilirii ROBOR, cifra folosită la calculul dobânzii unor credite în lei. Hotărârea de acum privește încasarea amenzii, nu stabilește că ROBOR a fost manipulat și nu schimbă ratele clienților.

Amenda poate fi executată, dar hotărârea poate fi atacată

Judecătorii au respins cererea CEC Bank de suspendare a executării amenzii. Hotărârea nr. 1743/2026 a fost pronunțată în dosarul 6558/2/2026, la Secția a IX-a a Curții de Apel București. Banca poate depune recurs în cinci zile de la comunicarea hotărârii, nu de la data pronunțării.

Potrivit Consiliului Concurenței, deciziile sale de sancționare pot fi puse în executare, iar amenzile ajung la bugetul de stat prin Agenția Națională de Administrare Fiscală. Banii nu se împart între persoanele care au plătit rate. Președintele autorității, Bogdan Chirițoiu, a indicat un termen de o lună pentru virarea amenzii după respingerea suspendării; hotărârea din 5 noiembrie nu fixează o zi calendaristică de plată.

Ce au contestat cele zece bănci

Consiliul Concurenței a început investigația la sfârșitul anului 2022. La 7 iunie 2026, autoritatea a anunțat amenzi pentru zece bănci, în valoare totală de 3,73 miliarde de lei. Acuzația privește schimbul de informații confidențiale între bănci în timpul stabilirii ROBOR. Cele zece bănci au contestat sancțiunile în instanță.

Motivarea sancțiunilor a apărut spre sfârșitul lunii septembrie 2026. De la primirea ei, băncile au avut 30 de zile pentru a ataca decizia și 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri, potrivit Consiliului Concurenței. CEC Bank este condusă de Bogdan Constantin Neacșu, identificat ca director general în raportul financiar al băncii la 30 iunie 2026.

Procesul în care CEC Bank a cerut oprirea temporară a amenzii este separat de cel în care se judecă legalitatea sancțiunii. Respingerea acestei cereri nu stabilește dacă băncile au încălcat regulile concurenței. Procesele celorlalte bănci au propriile hotărâri și termene.

Ce ar trebui dovedit pentru recuperarea banilor din rate

Un client care cere despăgubiri trebuie să dovedească încălcarea regulilor concurenței, pierderea sa concretă și legătura dintre acea încălcare și suma plătită în plus. Amenda de 332,98 milioane de lei nu arată cât ar fi pierdut fiecare persoană cu un credit legat de ROBOR.

Legea permite cereri de despăgubire pentru pagube produse prin încălcarea regulilor concurenței. O astfel de cerere poate fi făcută individual sau împreună cu alți clienți, dar hotărârea privind suspendarea amenzii nu deschide automat o acțiune colectivă. Pentru clienții din acest dosar nu este stabilită o procedură specială; termenul unei eventuale cereri trebuie raportat la lege și la momentul în care persoana cunoaște încălcarea, pierderea și pe cel care a produs-o.

Urmează judecarea legalității sancțiunii și, dacă CEC Bank depune recurs, reexaminarea cererii sale de suspendare.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.