După un diagnostic de cancer în familie, pregătește bani pentru drumuri, cazare, îngrijire și venitul care poate lipsi, chiar dacă tratamentul este decontat. Calculează rezerva din cheltuielile familiei pe perioada tratamentului și scade numai veniturile și plățile confirmate.

Ce poate fi decontat

Legea nr. 293/2022 dă dreptul la servicii de prevenire, diagnostic și tratament al cancerului cetățenilor români aflați în țară și străinilor sau persoanelor fără cetățenie care au domiciliul ori reședința în România. Ea prevede și îngrijiri, sprijin psihologic, servicii sociale și indemnizații lunare de hrană. Nu trece o indemnizație în buget înainte să îți fie confirmate dreptul și suma.

Programul național de oncologie poate acoperi medicamentele prevăzute în program, inclusiv anumite terapii avansate, radioterapia, unele teste genetice și reconstrucția mamară după cancer. După ce sunt stabilite diagnosticul și extinderea bolii, se dă tratamentul specific, potrivit regulilor programului. Investigațiile pentru diagnostic și urmărirea bolii se decontează în condițiile stabilite pentru furnizorii care lucrează cu casa de asigurări, în limita fondurilor.

Serviciu sau drept Cine și în ce condiții Primul pas Confirmarea cancerului Și persoana fără asigurare are un pachet finanțat public. Cere casei de asigurări sau furnizorului locul și actele pentru acest pachet. Tratament prin program Pacientul care îndeplinește criteriile medicale ale tratamentului. Cere medicului planul și furnizorului confirmarea că serviciul intră în program. Investigații și îngrijiri la domiciliu Pacientul oncologic, prin furnizori cu contract, după regulile de decontare. Cere recomandarea medicală și lista actelor de la furnizor. Transport sanitar Pacientul asigurat care nu poate folosi transportul obișnuit, pe traseele medicale prevăzute. Verifică la furnizor ce documente cere traseul respectiv. Concediu pentru însoțitor O persoană asigurată, cu acordul pacientului oncologic adult, la operații sau tratamente prescrise. Cere medicului specialist certificatul, cu acordul pacientului și adeverința zilelor deja acordate.

Pachetul public pentru persoana neasigurată acoperă confirmarea diagnosticului. Nu transformă orice investigație privată sau cheltuială a familiei într-un serviciu gratuit. La oncologie și hematologie, pentru unele situații de transport ori consultație nu se cere bilet de trimitere; documentele trebuie verificate pentru traseul concret.

Drumurile și cazarea rămân în buget

Din 1 octombrie 2024, transportul sanitar dus-întors poate fi decontat pacientului asigurat, suspect de cancer sau diagnosticat, care nu se poate deplasa cu mijloace obișnuite. Regula privește trasee prevăzute, precum drumul la cabinetul de specialitate sau la laborator. Nu este o plată generală pentru combustibil, tren, taxi ori orice drum la tratament.

Pentru transportul plătit de familie, înmulțește numărul estimat de drumuri cu prețul dus-întors și ține separat costul însoțitorului. Pentru cazare, înmulțește nopțile cu tariful; pentru mâncare, persoanele și zilele cu bugetul zilnic. Adaugă parcarea, produsele de îngrijire și ce trebuie cumpărat din banii proprii. Numărul ședințelor și localitatea pot schimba mult totalul.

Concediul schimbă venitul familiei

OUG nr. 158/2005 permite unui asigurat să însoțească un pacient oncologic adult la operații și tratamente prescrise de specialist, cu acordul pacientului. Pentru un pacient, concediul poate dura maximum 45 de zile calendaristice în 12 luni. La fiecare intervenție sau tratament poate fi desemnat un singur însoțitor. Certificatul îl eliberează medicul specialist al pacientului, pe baza acordului acestuia și a adeverinței cu zilele deja acordate.

Indemnizația lunară brută a însoțitorului este 85% din baza de calcul. Pentru un salariat, baza este media veniturilor brute din șase luni din ultimele 12, dar nu poate depăși 12 salarii minime brute. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este 4.325 de lei, deci plafonul bazei pentru salariați este 51.900 de lei. Pentru cine este asigurat prin contract, plafonul bazei este de trei salarii minime, adică 12.975 de lei.

La un salariu brut constant de 6.000 de lei în cele șase luni folosite la calcul, baza este 6.000 de lei, sub plafon. Pentru o lună întreagă luată ca exemplu, 85% înseamnă 5.100 de lei brut, cu 900 de lei mai puțin decât salariul brut din exemplu. Din indemnizație se fac reținerile fiscale aplicabile, iar suma intrată în cont depinde și de durata concediului: în buget trece netul din statul de plată, nu 5.100 de lei. Pentru certificatele eliberate între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, acest concediu este exceptat de la regula care diminuează cu o zi unele indemnizații medicale.

Separat, art. 152^1 din Codul muncii îi dă salariatului cinci zile lucrătoare plătite pe an ca să îngrijească ori să ajute o rudă sau o persoană din aceeași gospodărie cu o problemă medicală gravă. Zilele nu se scad din concediul de odihnă. Cererea scrisă se depune la angajator. În maximum 30 de zile lucrătoare după cerere, se depun dovada rudeniei sau a locuirii împreună și biletul de externare ori adeverința medicului curant sau de familie. Problema medicală trebuie să se afle pe lista din ordinul care reglementează acest concediu.

Pentru venitul pacientului aflat în concediu medical, folosește suma netă confirmată de angajator, nu procentul indemnizației însoțitorului. Acestea sunt drepturi diferite și pot schimba bugetul familiei în mod diferit.

Rezerva se calculează din cheltuielile proprii

Adună pentru fiecare lună cheltuielile obișnuite care continuă, inclusiv ratele, cu drumurile, cazarea, mâncarea suplimentară, produsele plătite și îngrijirea. Scade veniturile nete care continuă, indemnizațiile confirmate și plățile de asigurare deja aprobate. Dacă rămâne o diferență, aceea este suma de acoperit din economii pentru luna respectivă.

De exemplu, o familie are cheltuieli obișnuite de 4.000 de lei lunar. Estimează 600 de lei pentru drumuri, 400 de lei pentru cazare, 200 de lei pentru mâncare și 300 de lei pentru îngrijire: în total, 5.500 de lei. Dacă veniturile nete care continuă sunt de 3.000 de lei, lipsesc 2.500 de lei în acea lună. Dacă aceleași sume s-ar menține trei luni, ar fi necesari 7.500 de lei; după prima lună, calculul se reface cu plățile și veniturile reale.

Pentru o familie în care pacientul nu este asigurat, pachetul public de confirmare a diagnosticului se verifică înainte de a trece investigația la cheltuieli. Pentru una care face deplasări repetate, numărul real de drumuri se pune în calcul lună de lună: dacă drumurile din exemplu se dublează, transportul ajunge la 1.200 de lei, iar suma lipsă în acea lună la 3.100 de lei, dacă restul rămâne neschimbat. Nu există o rezervă în lei potrivită tuturor familiilor.

Asigurarea se verifică înainte de boală

Economiile pot plăti imediat o cheltuială a familiei. O asigurare pentru boli grave plătește numai diagnosticele definite în contract, dacă sunt respectate condițiile și termenele lui. Înainte de semnare, verifică data de la care începe acoperirea, formele de cancer incluse, bolile anterioare excluse, perioada de așteptare, actele cerute, termenul de anunțare a bolii, suma și termenul de plată.

Perioadele diferă între produse. Condițiile unei asigurări suplimentare NN din septembrie 2025 prevăd 90 de zile și exclud diagnosticarea ori investigațiile din acel interval, precum și afecțiunile anterioare nedeclarate. Condițiile unui produs Groupama din ianuarie 2024 prevăd șase luni pentru cancer. O poliță încheiată după primirea diagnosticului nu trebuie trecută în plan ca plată sigură pentru boala deja cunoscută.

Pașii pentru plăți și decontare

Cere medicului planul investigațiilor și tratamentelor. Pentru fiecare serviciu, întreabă furnizorul dacă lucrează cu casa de asigurări, dacă serviciul intră în program și ce acte trebuie prezentate. Verifică separat transportul sanitar, mai ales dacă pacientul nu poate folosi mijloace obișnuite. Notează drumurile, nopțile de cazare și plățile familiei; păstrează recomandările, biletele și facturile. Pentru însoțirea pacientului adult la tratament, cere medicului specialist certificatul de concediu, cu acordul pacientului și adeverința zilelor deja acordate. Pentru cele cinci zile de îngrijitor, depune cererea scrisă la angajator și actele justificative în termenul legal. Refă bugetul folosind veniturile nete din perioada concediului. Adaugă o despăgubire din poliță între încasări numai după confirmarea ei. Dacă este refuzată o decontare publică, cere motivul în scris și păstrează numărul de înregistrare. Depune o petiție cu datele de identificare la casa de asigurări competentă sau la Ministerul Sănătății. Termenul general de răspuns este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Pentru o poliță privată, cere decizia scrisă și urmează procedura de reclamații din contract.

Întrebări frecvente

Pot fi decontate îngrijirile la domiciliu?

Da, pentru persoane cu afecțiuni oncologice, prin furnizori care au contract cu casa de asigurări și în condițiile de decontare. Furnizorul poate spune ce recomandare medicală și ce acte sunt necesare pentru pacient.

Se poate deconta sprijinul psihologic?

Din 1 iulie 2026, pachetul de bază poate include servicii de psiho-oncologie oferite de psihologi cu formarea cerută de hotărârea Guvernului. O ședință plătită la orice cabinet nu este automat rambursată.

Pacientul inclus într-un program național plătește contribuția de sănătate?

Codul fiscal îi include pe bolnavii oncologici beneficiari ai programelor naționale între persoanele exceptate de la această contribuție până la vindecarea afecțiunii. Alte venituri ale pacientului pot avea reguli fiscale proprii.

În cât timp plătește asigurătorul?

Termenul depinde de polița semnată. În condițiile NN din septembrie 2025, plata este prevăzută în 30 de zile după depunerea dosarului complet.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Legea nr. 293/2022; HG nr. 709/2023; normele Programului național de oncologie; HG nr. 687/2024; Ordinul nr. 4.772/2024; OUG nr. 158/2005; HG nr. 146/2026; OUG nr. 91/2025; Codul muncii; Ordinul nr. 2.172/3.829/2022; Codul fiscal; HG nr. 693/2025; regulile generale privind petițiile; condițiile asigurărilor NN și Groupama menționate în text.