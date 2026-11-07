Aproximativ 880 de angajați ai STB riscă să își piardă locurile de muncă până la sfârșitul lui 2026. Primele preavize, adică înștiințările primite înainte de încetarea contractului, ar urma să fie înmânate săptămâna viitoare, a declarat Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București.

Deocamdată este vorba despre persoane trecute pe listele de concediere, nu despre 880 de contracte deja încheiate. Pentru fiecare salariat, preavizul va anunța motivul concedierii. Data la care îi va înceta contractul nu este încă stabilită în anunțul sindical.

Cine este vizat de concedieri

Sindicatul a anunțat la 4 noiembrie că salariații de pe liste vor fi chemați la locul de muncă pentru a primi preavizul. Petrariu a declarat ulterior că administrația prezentase Inspectoratului Teritorial de Muncă intenția de a concedia 880 de persoane și arătase sindicatului lista celor vizați.

Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar la 6 noiembrie, se propune desființarea a 145 de posturi de șofer de autobuz, din cele 3.351 existente. Sunt vizați și 38 de vatmani și 14 șoferi de troleibuz. Aceste trei grupuri însumează 197 de posturi din totalul de 880 anunțat.

Primirea preavizului nu înseamnă pierderea locului de muncă în aceeași zi. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că preavizul se acordă potrivit Codului muncii sau contractului colectiv. Tot agenția precizează că, la concedierile colective, angajatorul trebuie să o înștiințeze cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de emiterea deciziilor de concediere.

Câți bani compensatorii sunt prevăzuți

Informațiile publicate la 6 noiembrie despre noul contract colectiv de muncă al STB indică plăți compensatorii diferite în funcție de vechime. Acestea sunt exprimate în salarii medii brute, nu în sume fixe în lei:

Vechime sub 15 ani: două salarii medii brute.

Vechime de la 15 ani până la mai puțin de 20 de ani: trei salarii medii brute.

Vechime de cel puțin 20 de ani: patru salarii medii brute.

Aceste plăți țin de concedierea care urmează, nu de simpla apariție a numelui pe listă. Numărul de salarii folosit la calcul depinde de vechimea fiecărui angajat.

Ce urmează după încetarea contractului

Angajatorul trebuie să le elibereze persoanelor concediate actele necesare pentru dovedirea perioadei lucrate și stabilirea dreptului la ajutor de șomaj. Pentru salariații care îndeplinesc condițiile legale, momentul depunerii cererii poate schimba data de la care se acordă banii.

Angajatul primește de la STB actele necesare după încetarea contractului.

Depune cererea la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Dacă cererea este înregistrată în cel mult 10 zile de la încetarea contractului, ajutorul se acordă de la data prevăzută de lege. Dacă este depusă mai târziu, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data înregistrării cererii.