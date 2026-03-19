Atac ucrainean cu 27 de drone la Sevastopol un mort și doi răniți anunță rușii

Un bărbat a murit și alte două persoane au fost rănite în Sevastopol, în noaptea de miercuri spre joi, după un atac ucrainean cu drone. Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au anunțat că au doborât nu mai puțin de 27 de aparate de zbor fără pilot.

Bilanțul victimelor din Sevastopol

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaiev, a fost cel care a oferit primele detalii despre consecințele atacului. „Un bărbat care se afla într-o casă dintr-un cartier rezidenţial (…) a murit în urma atacului efectuat de forţele armate ucrainene„, a scris acesta pe Telegram. Pe lângă deces, oficialul a confirmat că alte două persoane au fost rănite în portul strategic din Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Dar cum a fost posibil un asemenea atac, în ciuda apărării antiaeriene masive din zonă?

Razvojaiev susține că forțele ruse au avut o noapte grea. „Forţele de apărare aeriană şi flota noastră de la Marea Neagră au respins atacul forţelor armate ucrainene. În total, au fost doborâte 27 de drone”, a adăugat el.

Atacuri respinse și în regiunea Stavropol

Sevastopolul nu a fost singura țintă. Și în regiunea rusă Stavropol, situată în sud, apărarea aeriană a fost pusă la încercare. Guvernatorul local, Vladimir Vladimirov, a anunțat pe Telegram că forțele sale au „doborât mai multe drone”.

Acesta a precizat că se respingea „un atac al dronelor inamice care vizau zona industrială din Nevinnomîssk”.

Riposta de la Odesa și inspecția rusă din Crimeea

În timp ce rușii numărau dronele doborâte, oficialii ucraineni au raportat și ei victime. Trei persoane au fost rănite la Odesa, în sudul Ucrainei, în urma unui atac rusesc care a vizat o zonă rezidențială a orașului-port de la Marea Neagră.

E drept că aceste atacuri vin într-un context tensionat pentru forțele ruse din peninsulă. Cu doar câteva zile în urmă, Moscova a trimis o comisie specială de inspecție în Crimeea. Motivul? O serie de atacuri ucrainene anterioare care au avariat grav sisteme valoroase de apărare aeriană, lăsând, se pare, breșe importante în scutul rusesc.

Pana la urma, nu e prima dată când obiective strategice din Sevastopol sunt lovite. În septembrie 2025, Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că au lovit un nod de comunicații al Flotei ruse din Marea Neagră, amplasat pe teritoriul bazei experimentale de cercetare nr. 184 din Sevastopol, iar în 2023, chiar sediul Flotei a fost avariat.