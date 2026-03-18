Atacuri SUA-Israel în Iran lovesc instalații ce produc 75% din gazul național

Instalații de petrol și gaze naturale din sudul Iranului au fost lovite miercuri, într-o serie de atacuri coordonate atribuite de presa iraniană Statelor Unite și Israelului. Acțiunea marchează o escaladare majoră a conflictului, vizând direct infrastructura energetică vitală a țării, inclusiv cel mai mare zăcământ de gaze din lume.

Explozii puternice la South Pars și Asaluyeh

Țintele au inclus infrastructuri energetice esențiale, precum câmpul de gaze South Pars, cel mai mare din lume, și zona industrială Asaluyeh, unde se află importante facilități petroliere, de gaze și petrochimice. Agenția Fars a relatat că „explozii puternice” au fost auzite la mai multe rafinării din Asaluyeh. Primele informații indică faptul că rezervoare de stocare și unități de procesare a gazelor din mai multe faze ale complexului au fost lovite.

Personalul a fost evacuat în siguranță. Echipele de intervenție lucrează pentru a stinge incendiile izbucnite în urma atacurilor.

Patru instalații de tratare a gazelor, avariate

Presa de stat a confirmat ulterior că cel puțin patru instalații de tratare a gazelor au fost avariate în urma unor atacuri cu drone. Loviturile au afectat operațiuni legate de fazele 3, 4, 5 și 6 ale câmpului offshore South Pars. Guvernatorul din Asaluyeh, Eskandar Pasalar, a declarat că facilitățile au fost scoase din funcțiune pentru a limita extinderea incendiilor. E drept că măsura va reduce, cel mai probabil, și producția platformelor offshore conectate.

Autoritățile nu au oferit însă detalii privind amploarea pierderilor de producție.

Reacția piețelor și condamnarea Qatarului

Iar piețele energetice au reacționat rapid. Indicele olandez TTF pentru gaze a crescut cu 5% în decurs de o oră de la apariția informațiilor, iar contractele futures pentru petrolul Brent au înregistrat, si, creșteri, pe fondul temerilor legate de eventuale perturbări ale aprovizionării. Câmpul South Pars este exploatat în comun cu Qatarul, unde este cunoscut sub numele de North Field.

Ministerul de Externe al Qatarului a condamnat atacurile, catalogându-le drept „periculoase și iresponsabile”.

V-ați gândit vreodată cât de important este acest zăcământ pentru Iran? Ei bine, South Pars este un pilon central al sectorului energetic iranian, asigurând între 70% și 75% din producția de gaze naturale a țării. si, furnizează materie primă esențială pentru industria petrochimică și pentru producția de combustibili.

Un conflict în plină escaladare

Numai că loviturile de acum nu sunt un incident izolat. Acestea reprezintă a doua serie de atacuri asupra infrastructurii energetice downstream a Iranului de la începutul conflictului, pe 28 februarie, și primele care vizează direct instalații de producție si amploare. Atacurile recente vin după alte lovituri asupra depozitelor de petrol din apropierea Teheranului, inclusiv în Karaj, Shahran, Aghdasieh și Shahr-e Rey.

Presa de stat a relatat anterior că rafinăria din Teheran, cu o capacitate de 220.000 de barili pe zi, a fost si afectată, însă detaliile rămân limitate.

Nu este pentru prima dată când instalațiile din Asaluyeh sunt vizate: în timpul unui conflict de 12 zile dintre Iran și Israel (desfășurat în luna iunie), o unitate de procesare a gazelor din faza 14 a South Pars a fost lovită, provocând un incendiu și întreruperi temporare ale producției. Atunci, operațiunile au fost reluate în aproximativ două săptămâni.

Experții din domeniul energiei avertizează că noi atacuri asupra infrastructurii iraniene ar putea pune în pericol până la 3,4 milioane de barili pe zi de producție de țiței. La această cantitate se adaugă aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi destinați exportului, o situație care ar putea tensiona și mai mult piețele globale și echilibrul geopolitic.