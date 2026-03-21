Arabia Saudită s-a alăturat sâmbătă, 21 martie, unui cor de patru alte națiuni arabe în condamnarea atacurilor israeliene din sudul Siriei. Egiptul, Qatarul, Iordania şi Kuweitul au transmis mesaje similare, criticând dur acțiunea militară a Israelului.

Condamnare fermă de la Riad

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Într-un comunicat oficial, Ministerul Afacerilor Externe de la Riad a folosit un limbaj tranșant. „Ministerul Afacerilor Externe exprimă cea mai fermă condamnare a Regatului Arabiei Saudite faţă de agresiunea israeliană flagrantă care vizează infrastructura militară din sudul Republicii Arabe Siriene, încălcând în mod flagrant dreptul internațional şi suveranitatea siriană„, a declarat ministerul saudit.

Poziția Israelului: Un răspuns necesar

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Dar cum justifică Israelul această acțiune? E drept că armata israeliană a invocat un „răspuns” la atacurile îndreptate împotriva populației druze. Aceasta a declarat că a vizat „infrastructura regimului sirian” în noaptea de joi spre vineri (20-21 martie). au fost lovite un cartier general şi obiective „de armament în taberele militare ale regimului sirian” din sudul ţării vecine.

Damascul denunță pretexte false

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Iar reacția Siriei nu s-a lăsat așteptată. Damascul a denunțat o „nouă agresiune, sub pretexte false şi argumente inventate„.

Mai mult, autoritățile siriene au acuzat și „politica de escaladare a ocupantului israelian şi politica sa de amestec în afacerile naționale”.

Apel la Consiliul de Securitate al ONU

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Pe fondul acestor tensiuni, Egiptul a mers chiar mai departe și a cerut implicarea forurilor internaționale. Ministerul de Externe egiptean a îndemnat Consiliul de Securitate al ONU „să îşi asume responsabilităţile şi să ia măsuri imediate pentru a pune capăt încălcărilor şi atacurilor israeliene în curs„.

Qatarul, Iordania şi Kuweitul au reiterat această condamnare, insistând pe nevoia de a garanta suveranitatea Siriei.

Și Turcia a denunţat încă de vineri o „escaladare periculoasă” şi a cerut comunității internaţionale să „pună capăt„ acestor atacuri în Siria.

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„focus_keyword”: „atacuri Israel Siria”,

„meta_title”: „5 țări arabe condamnă atacurile Israelului în sudul Siriei”,

„meta_description”: „Arabia Saudită, Egipt, Qatar, Iordania și Kuweit au condamnat ferm atacurile israeliene din Siria. Damascul acuză ‘pretexte false’, iar Israelul susține că a vizat infrastructura militară.”,

„tags”: „Israel, Siria, Arabia Saudita, Egipt, Turcia”

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