Autoritățile au promis un an istoric pentru infrastructură în 2026, cu circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres gata de inaugurare. Cifra vine după ce anul trecut s-au finalizat mai puțin de 150 de kilometri, un an considerat totuși un record de către șefii de la Drumuri. Promisiunile optimiste continuă și acum, numai că realitatea de pe teren arată puțin diferit.

Optimismul oficialilor, neschimbat

La finalul lui 2025, Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunța cu entuziasm țintele pentru anul în curs. „În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi!”, nota la acea vreme directorul CNAIR. În planurile sale intrau 125 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), inelul nordic al Autostrăzii A0 a Capitalei (aproximativ 28 km) și tronsoane cheie de pe A1 și A3.

Iar optimismul s-a menținut. În luna martie a acestui an, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a reconfirmat ținta, în urma discuțiilor cu firmele de construcții. „La finalul acestui an, după discuțiile pe care le-am avut cu constructorii, inclusiv cu cel mai mare constructor pe care îl avem, și aici mă refer la UMB, estimăm undeva în jur de 250-255 de kilometri de autostradă și drumuri expres finalizați până la sfârșitul anului”, a declarat ministrul.

A7 Moldova, marea miză și primul test

Cea mai mare parte a kilometrilor promişi ar trebui să vină de pe Autostrada Moldovei. Până la sfârșitul lunii august, oficialii se așteaptă la finalizarea segmentelor Adjud – Răcăciuni (24,38 km) și Răcăciuni – Bacău (21,52 km), plus cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani, care însumează circa 77 de kilometri. Dar cum stau lucrurile pe bune? V-ați gândit ce efort colosal presupune asta?

Asociația Pro Infrastructură, care monitorizează atent șantierele, a tras un semnal de alarmă încă din 16 martie. Șansele ca tronsonul de aproape 100 de kilometri dintre Adjud Nord și Roman Nord să fie gata până la 31 august 2026 sunt considerate reduse.

Un avertisment serios.

„Atingerea țintei este încă posibilă, dar va fi extrem de greu. Cei de la UMB trebuie să se autodepășească, mobilizându-se exemplar în trei schimburi, nonstop. Este nevoie de mai mulți muncitori, mai ales fierari-betoniști la structuri, care să fie aduși cât mai rapid de pe A3 și A0. Chiar dacă ar reuși, un astfel de heirup va afecta inevitabil calitatea, în special a umpluturilor și a straturilor de asfalt, care cer atenție și respectarea timpilor tehnologici”, a transmis Asociația Pro Infrastructură.

Șantierele din vest, sub semnul întrebării

Dacă pe A7 încă există o șansă teoretică, estimările pentru finalizarea în 2026 a unor tronsoane de pe A1 și A3 sunt și mai rezervate. Lucrările la secțiunea Margina – Holdea de pe A1 Lugoj-Deva, supranumită și „Autostrada cu tuneluri”, au ajuns la un stadiu de 53%, deși termenul de finalizare este septembrie 2026.

Mai trebuie excavați aproximativ doi kilometri de galerii (din totalul de 4,6 km ai celor două tuneluri), trebuie fabricate și montate 450 de grinzi și realizate celelalte lucrări de infrastructură. E drept că se lucrează, dar ritmul pare insuficient.

O situație similară se regăsește și pe Autostrada Transilvania (A3), pe segmentul de circa 40 de kilometri dintre Nădășelu și Poarta Sălajului. Deschiderea sa în acest an depinde de finalizarea unor lucrări extrem de complexe la viaductele de la Nădășelu și Topa Mică. Construcția acestora (pe o lungime totală de 3,2 km) este impusă de solul argilos și instabil, care nu permite un terasament clasic și necesită soluții inginerești avansate, cu piloți forați adânc și structuri masive din beton.

Harta completă a promisiunilor pentru 2026

Dincolo de proiectele problematice, centralizarea datelor arată că în 2026 au termen de finalizare segmente ce totalizează peste 320 de kilometri. Pe lângă tronsoanele deja menționate de pe A7, A1 și A3, pe listă mai figurează:

Autostrada A0 (București): loturile DN3 – A2 (4,47 km), Afumați – Cernica (6,30 km) și DJ601 – DN1 (17,50 km).

loturile DN3 – A2 (4,47 km), Afumați – Cernica (6,30 km) și DJ601 – DN1 (17,50 km). Autostrada A8 (Unirii): sectoarele Leghin – Târgu Neamț (29,91 km) și Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,40 km), plus podul de la Ungheni (1,10 km).

sectoarele Leghin – Târgu Neamț (29,91 km) și Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,40 km), plus podul de la Ungheni (1,10 km). Drum Expres DEx6: legătura Brăila – Galați (12,29 km), esențială pentru utilitatea podului suspendat peste Dunăre.

Pe Autostrada Transilvania A3, pe lângă segmentul Nădășelu – Poarta Sălajului, sunt estimate deschideri și pe sectoarele Suplacu de Barcău – Chiribiș, Mihăiești – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului, însumând peste 68 km.

Lucrările la nodul rutier de la Românași trebuie, si, finalizate în 2026, pentru a asigura o legătură vitală cu rețeaua existentă. Asta până la finalizarea secțiunii următoare, Poarta Sălajului – Zalău, estimată abia pentru anul 2031.