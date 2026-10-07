Venitul unui director școlar ajunge la aproximativ 9.306 lei net într-un exemplu de salarizare din 2026 care include drepturi suplimentare față de salariul de bază. Pentru candidații interesați de conducerea unei unități de învățământ, suma trebuie privită împreună cu aceste componente și cu situația angajatului: calculul privește o persoană cu peste 25 de ani vechime în învățământ.

Drepturile suplimentare intră în brutul din care se estimează netul

În documentul privind transparența salarială din martie 2026, Școala Gimnazială „Nestor Oprean” nr. 2 din Sânnicolau Mare trece în dreptul directorului 11.372 de lei ca salariu de bază. Cu toate componentele incluse, brutul ajunge la 15.907 lei, sumă din care urmează să fie scăzute contribuțiile și impozitul.

Între cele două valori se află drepturile pentru dirigenție, suprasolicitare neuropsihică și gradație de merit, potrivit Playtech. Aceste componente sunt incluse în totalul publicat și explică de ce salariul de bază, luat separat, nu descrie întregul venit lunar al persoanei care ocupă funcția.

Pentru directorul adjunct, aceeași evidență salarială consemnează un salariu de bază de 11.330 de lei și un total brut de 15.828 de lei. Suma netă rezultată prin calcul este de aproximativ 9.259 de lei. Persoana care ocupă această funcție are, de asemenea, peste 25 de ani vechime în învățământ.

În ambele exemple, calculul orientativ pornește de la brutul total și aplică contribuțiile și impozitul salarial obișnuit, fără deduceri sau alte rețineri. Valorile nete sunt estimări în aceste condiții, nu salarii nete comunicate de școală. Distincția contează la compararea sumelor: documentul publică baza și totalul brut, iar estimarea arată cât ar rămâne după aplicarea obligațiilor salariale menționate.

Tipul școlii și numărul elevilor influențează salariul de bază

Salariul de bază al unui director variază după categoria școlii și mărimea ei. Hotărârea Guvernului nr. 38/2024 modifică regulile după care sunt stabilite aceste salarii și prevede niveluri distincte pentru școlile gimnaziale, licee, colegii și alte unități. Contează și câți elevi are unitatea.

Pentru evaluarea venitului aferent unui post, trebuie separate nivelul de bază corespunzător unității și drepturile suplimentare ale angajatului. Aceste drepturi pot modifica suma lunară. Exemplul școlii din Sânnicolau Mare descrie o situație individuală de salarizare, nu o medie națională și nici suma pe care o va încasa fiecare candidat care obține o funcție de conducere.

Raportul de ocupare anunțat compară opțiunile cu posturile

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat miercuri, 7 octombrie 2026, depunerea a 7.053 de dosare pentru concurs. Numărul acestora este sub cel al funcțiilor vacante: sunt scoase la concurs 7.819 posturi, dintre care 5.309 de director și 2.510 de director adjunct.

Un candidat poate exprima mai multe opțiuni, astfel că totalul alegerilor pentru posturi depășește 8.500. Raportul de 109% comunicat de minister folosește aceste opțiuni în comparație cu funcțiile disponibile. El descrie solicitările pentru posturi, fără să însemne că există mai mulți candidați decât funcții scoase la concurs.

În informarea despre dosarele depuse pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, Ministerul Educației și Cercetării nu a precizat dacă există școli sau județe pentru care nu a fost depusă nicio candidatură.

Cele mai ridicate raporturi între opțiuni și posturile disponibile au fost înregistrate în următoarele județe:

Mehedinți, cu un raport de 172%.

Dolj, unde raportul a ajuns la 165%.

Gorj, cu un nivel de 151%.

Din cele 7.755 de conturi deschise pe platforma de înscriere, 7.394 au fost confirmate. După corectarea eventualelor erori, verificarea dosarelor se va încheia pe 9 octombrie, odată cu publicarea listei finale a candidaților admiși și respinși.

Probele verifică aptitudinile, cunoștințele și proiectele pentru școală

Calendarul concursului din 2026 separă evaluarea competențelor personale de verificarea cunoștințelor și de examinarea documentelor manageriale. Candidații au de parcurs următoarele etape:

13 octombrie: prima probă evaluează competențele prin testarea capacităților și aptitudinilor personale ale candidaților.

20 octombrie: proba scrisă verifică informațiile de management și legislație școlară.

Între 21 octombrie și 4 noiembrie: are loc evaluarea administrativă a proiectelor manageriale și a planurilor de acțiune.

Între 12 și 27 noiembrie: sunt programate interviurile candidaților pentru funcțiile de conducere.

9 decembrie: vor fi afișate rezultatele finale ale concursului.

La interviu, evaluarea privește documentele pregătite pentru școala vizată, competențele digitale și abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă. Candidații trebuie să susțină și planul managerial. Conform metodologiei aprobate în 2026, acesta este obligatoriu încă din etapa înscrierii, iar susținerea lui face parte din evaluarea ulterioară.

Funcțiile de director și director adjunct care vor deveni vacante până la sfârșitul anului vor intra în următoarea sesiune a concursului, a cărei organizare este estimată între ianuarie și aprilie 2027.