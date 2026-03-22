Peste 700 de clienți din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaze naturale duminică dimineață. Incidentul, care afectează exact 726 de consumatori casnici și non-casnici, a fost provocat de o avarie la rețeaua de distribuție în timpul unor lucrări de reabilitare în zona Clăbucet.

Cauza avariei și reacția companiei

Totul a pornit de la lucrările de reabilitare pentru rețelele și terasamentele liniei de tramvai. Firma responsabilă, SC PORR CONSTRUCT, a avariat o conductă în timp ce lucra pe strada Clăbucet. Iar reacția Distrigaz Sud Reţele a fost imediată, pentru siguranța oamenilor.

„Ca urmare a unor lucrări de reabilitare reţele şi terasamente pentru tramvai realizate, de către firma SC PORR CONSTRUCT, pe strada Clăbucet, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 martie 2026, începând cu ora 06:14”, a transmis compania duminică.

Cine sunt cei afectați

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 726 de clienţi casnici şi non casnici. V-ați gândit vreodată cum e să te trezești duminica dimineața fără gaze pentru cafea sau un duș cald? Lista străzilor afectate (toate în Sectorul 1) este destul de lungă: Bucegi, Carpaţi, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja.

O situație deloc plăcută.

Termenul de remediere și recomandări

Echipele Distrigaz Sud se află deja la faţa locului pentru remedierea defectului. Vestea bună, e drept că există un termen estimat. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de duminică, în jurul orei 20:00.

Numai că, după reluarea serviciului, compania insistă pe măsuri de siguranță. Iată recomandările oficiale: „După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, este mesajul transmis de Distrigaz.