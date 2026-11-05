Clienții de electricitate ar putea cere un contract cu preț fix pentru cel puțin un an de la furnizorii cu peste 200.000 de clienți. Obligația apare într-un proiect al Ministerului Energiei despre care Profit.ro a relatat la 5 noiembrie 2026. Este încă o propunere, nu un drept nou care poate fi cerut acum.

Preț fix nu înseamnă însă aceeași sumă de plată în fiecare lună. Factura depinde de câtă energie este consumată, iar proiectul permite schimbarea unor părți ale prețului stabilite prin reguli ale autorităților.

Cine ar trebui să ofere contractul pe un an

Proiectul îi vizează pe furnizorii care au peste 200.000 de clienți finali. Un client final este cel care cumpără electricitatea ca să o folosească. Fiecare dintre acești clienți i-ar putea cere unui furnizor vizat un contract cu preț fix, pentru o perioadă stabilită de minimum un an.

Dacă niciun furnizor nu ar depăși pragul de 200.000 de clienți, obligația ar reveni celui cu cea mai mare parte a pieței în anul anterior. Propunerea nu spune că fiecare furnizor, indiferent de mărime, ar trebui să ofere un asemenea contract.

În prezent, legea lasă furnizorii să stabilească prețul energiei, în afara cazurilor în care există reguli speciale. Ea nu le cere să ofere tuturor clienților, la solicitare, un preț fix pentru cel puțin un an. Legea în vigoare le garantează însă clienților informații despre preț, tarife, durata contractului și condițiile de întrerupere.

De ce prețul fix nu îngheață întreaga factură

Potrivit proiectului Ministerului Energiei, prețul și condițiile din contractul cu preț fix ar rămâne neschimbate pe durata lui. Totuși, un asemenea contract ar putea avea un preț diferit pentru energia folosită la orele de vârf față de cea folosită în afara lor. Diferențele ar trebui să respecte regulile autorității din energie.

Proiectul permite și modificarea părților din factură stabilite prin reglementări. Astfel, chiar dacă prețul din contract nu se schimbă, suma totală de plată poate varia. Furnizorul nu ar putea schimba singur condițiile contractului cu preț fix sau să îl încheie înainte de termen, în afara excepțiilor prevăzute în proiect.

Ce ar primi clientul înainte să semneze

Înainte de semnarea sau prelungirea unui contract pe durată determinată cu preț fix, furnizorul ar trebui să trimită un rezumat clar al condițiilor. Acesta ar arăta prețul final facturat, din ce este alcătuit și dacă prețul din contract este fix, variabil sau se schimbă odată cu piața.

Același rezumat ar fi cerut și pentru contractele cu preț dinamic. Astfel, clientul ar putea vedea ce fel de preț acceptă înainte de a semna, nu doar o sumă afișată în ofertă.

Ce drept există deja și ce urmează

Clienții care au un contor inteligent au deja dreptul la un contract cu preț dinamic cu cel puțin un furnizor și cu oricare furnizor care are peste 200.000 de clienți finali. Autoritatea din energie, ANRE, arată că acești clienți trebuie să primească informații despre avantajele, costurile și riscurile unui astfel de contract, precum și despre necesitatea unui contor adecvat. Proiectul ar introduce și obligația furnizorilor vizați de a încheia contractul dinamic la cererea clienților cu un contor inteligent funcțional.

Noua obligație privind prețul fix ar putea produce efecte numai după adoptarea și intrarea în vigoare a ordonanței. Proiectul nu stabilește o zi calendaristică pentru începutul ei. Din ziua intrării în vigoare, ANRE ar avea 180 de zile pentru a-și adapta regulile.

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