Avertisment de la Washington – europa este expusă riscului de atacuri nucleare

John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, lansează un avertisment dur la adresa liderilor europeni. El critică lipsa de reacție a acestora față de conflictul din Iran, pe care o consideră o „greșeală” ce ar putea avea consecințe directe asupra sprijinului acordat Ucrainei. Tensiunile din Orientul Mijlociu, unde conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se apropie de a patra săptămână, par să fie subestimate pe bătrânul continent.

Un război al Europei

Într-un interviu recent, Bolton a susținut că actualul conflict din Orientul Mijlociu ar trebui privit, de fapt, ca o problemă majoră de securitate pentru Europa, mergând până la a-l numi „războiul Europei”. Argumentul său este direct și îngrijorător. Statele europene sunt vulnerabile în fața unei posibile escaladări nucleare. „Europa este la fel de expusă, dacă nu chiar mai mult, riscului de atacuri nucleare în cazul în care Iranul va intra în posesia armelor nucleare”, a afirmat Bolton. Mai mult, el a precizat că Iranul ar deține deja capacitatea de a lansa rachete care pot lovi ținte din Europa Centrală și de Est.

Pasivitatea care poate costa Ucraina

Dar cum vine asta, mai exact? Bolton sugerează că lipsa unei implicări mai active din partea Uniunii Europene ar putea influența deciziile politice de la Washington. pasivitatea Europei ar putea fi folosită de un președinte american drept argument pentru a reduce sau chiar a înceta complet sprijinul pentru Ucraina. „Liderii europeni ar putea oferi o invitație pentru ca președintele SUA să concluzioneze că Ucraina nu este războiul Americii”, a spus fostul oficial american. Declarațiile vin într-un moment în care liderii europeni, reuniți la Bruxelles, discutau despre evoluțiile din regiune, dar și despre criza energetică și blocaje politice interne, precum veto-ul Ungariei asupra unui pachet financiar destinat Ucrainei.

Fostul oficial american a subliniat importanța unei poziții mai ferme și mai coordonate din partea Europei.

Obiectivul final, schimbarea regimului

Dincolo de cifre și declarații, Bolton a mai afirmat că obiectivul final al administrației americane ar putea fi chiar schimbarea regimului de la Teheran. E drept că orice eventual succes militar ar fi interpretat de Washington ca o victorie, indiferent de ce se întâmplă, de fapt, pe teren. „Președintele va proclama victoria indiferent de rezultat”, a declarat el, argumentând că simpla degradare a programului nuclear iranian și a rețelelor de sprijin pentru terorism ar fi invocate drept mari realizări.

Numai că Bolton avertizează că, în cazul în care regimul iranian supraviețuiește (un scenariu deloc imposibil), acesta își va putea reface rapid capacitățile, iar amenințările vor reapărea cu și mai multă forță.