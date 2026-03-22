Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a transmis un avertisment serios după o reuniune desfășurată la Riad. Țările din Golf au afirmat că ar putea fi nevoite să ia măsuri concrete dacă situația actuală din regiune persistă, subliniind o creștere alarmantă a nivelului de risc. Aceste declarații vin în urma unui turneu regional al oficialului turc, care a cuprins Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Un război de încă 2-3 săptămâni?

Potrivit evaluărilor făcute de statele din Golf, războiul ar mai putea dura încă două sau trei săptămâni. O durată scurtă la prima vedere, numai că suficientă pentru a destabiliza și mai mult zona. Iar poziția lor este fermă: au declarat încă de la început că nu vor permite ca spațiul lor aerian sau bazele de pe teritoriul lor să fie utilizate împotriva Iranului și că nu vor lua parte la acest război.

Ba chiar, aceste țări susțin că Iranul a lansat în mod deliberat atacuri nu doar asupra bazelor militare, ci și asupra infrastructurii civile și a țintelor economice. Lucrurile nu sunt, deci, deloc simple.

Jocul Israelului și blocajul negocierilor

Hakan Fidan a vorbit deschis despre strategia Tel Avivului. „Israelul va încerca să influențeze SUA și va căuta să împiedice un armistițiu sau realizarea păcii pe termen scurt. Există o evaluare din ce în ce mai răspândită conform căreia pozițiile inițiale ale SUA și ale Israelului se îndepărtează una de alta. Acest lucru, la rândul său, ar putea duce la un război mai îndelungat”, a declarat el reporterilor în capitala Turciei, Ankara.

Dar ce se întâmplă cu negocierile de pace? Fidan crede că discuțiile în timp ce războiul este în plină desfășurare nu par foarte probabile. E drept că există o portiță. O posibilitate ar fi ca, în urma unui armistițiu pe termen scurt, „părțile să poată începe negocierile în acea perioadă, păstrându-și opțiunea de a relua războiul în cazul în care discuțiile eșuează. Israelul ar putea adopta o politică de prelungire a războiului cât mai mult posibil, pentru a provoca daune mai mari Iranului.”

Cum se repoziționează Turcia

În tot acest haos, Ankara simte că a câștigat capital de imagine. „Constatăm că încrederea în Turcia a crescut după acest război. Încă de la început, nu am adoptat o poziție ambiguă. Toată lumea vede că am spus clar tuturor părților ce era greșit. Am subliniat, în cei mai fermi și clari termeni, că atât ceea ce s-a făcut Iranului, cât și ceea ce s-a făcut țărilor din Golf a fost greșit”, a spus Fidan.

Turcia insistă că nu dorește sub nicio formă ca situația să „se transforme într-un război prelungit care ar atrage întreaga regiune”. Din acest motiv, Ankara va continua să utilizeze toate canalele diplomatice, „în special inițiativele regionale, cum ar fi întâlnirea care a avut loc ieri la Riad, pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil”.

La reuniunea de la Riad (care a avut loc pe 19 martie), deși agenda era centrată pe Iran, delegația turcă a ținut să sublinieze și rolul Israelului. „Ne menținem poziția de principiu. Ne opunem atât agresiunii și expansionismului Israelului, cât și acțiunilor Iranului menite să extindă războiul în întreaga regiune”, a adăugat ministrul turc.

Viitorul Golfului și relația cu UE

Dincolo de conflictul imediat, Fidan anticipează schimbări majore în Golf. Statele din regiune ar putea începe să caute noi opțiuni în domeniul apărării. „După încheierea războiului, țările din Golf își pot expune clar așteptările față de Iran, iar dacă anumite condiții sunt îndeplinite, accentul s-ar putea muta pe cooperarea economică. Și Iranul ar putea veni cu anumite cereri privind bazele americane din Golf”, a explicat el.

Și, pentru că diplomația are mai multe fronturi, Fidan a vorbit și despre relația cu Uniunea Europeană. Obiectivul de aderare al Turciei nu s-a schimbat, iar Ankara așteaptă „apariția unei voințe politice în Europa pentru a duce la bun sfârșit procesul de aderare al țării noastre”. Până atunci, modernizarea Uniunii Vamale și liberalizarea vizelor sunt pe masă. Discuțiile continuă.

„Instituțiile relevante continuă să lucreze la cele șase criterii rămase privind liberalizarea vizelor”, a încheiat Fidan.