În 2026, angajații eligibili ai instituțiilor publice au dreptul la vouchere de vacanță de 800 de lei pe an, iar cei din privat le pot primi numai dacă angajatorul le oferă. Banii încărcați pe card sunt valabili un an și pot plăti un pachet turistic cu cazare la o unitate care acceptă emitentul cardului.

Cine poate primi vouchere în 2026

La stat, cei 800 de lei se acordă angajaților cu salariul de bază net lunar de cel mult 6.000 de lei. Pragul privește salariul de bază, nu toți banii primiți în cont. Regula este prevăzută de OUG nr. 8/2009.

Pentru personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, dar și pentru militari, polițiști și polițiști de penitenciare, Legea nr. 141/2025 prevede o regulă aparte: decontarea serviciilor turistice din România, în limita a 800 de lei. Și în acest caz, salariul de bază net trebuie să fie de cel mult 6.000 de lei.

În privat, acordarea nu este automată. Verifici la angajator dacă beneficiul există, ce valoare a stabilit și ce condiții sunt trecute în contractul colectiv, regulamentul intern sau celelalte reguli aplicabile. Nu există o cerere sau o listă de acte obligatorie pentru toți angajatorii din privat.

Limita legală pentru un salariat din privat este de șase salarii minime brute într-un an fiscal, nu o sumă pe care firma trebuie să i-o dea. Salariul minim brut este de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, astfel că șase salarii la acest nivel înseamnă 25.950 de lei. Acesta este un reper calculat cu salariul minim de după 1 iulie, nu o lămurire a plafonului pentru întregul an în care salariul minim s-a schimbat.

O propunere înregistrată la Senat la 4 noiembrie 2026 ar schimba deducerea fiscală a cheltuielilor firmelor cu voucherele. La 8 noiembrie era încă în dezbatere; nu schimbă regulile de acordare folosite acum.

Cât se reține din salariu pentru vouchere

Valoarea voucherelor intră în calculul impozitului pe venit și al contribuției pentru sănătate, numită CASS. Pentru vouchere nu se plătește contribuția pentru pensie, numită CAS. Reținerile se văd în salariul plătit în bani; valoarea încărcată pe card nu scade.

La un voucher de 800 de lei, de exemplu, calculul simplificat este:

Contribuția pentru sănătate: 10% din 800 de lei, adică 80 de lei.

Suma rămasă pentru calculul impozitului: 800 minus 80 de lei, adică 720 de lei.

Impozitul pe venit: 10% din 720 de lei, adică aproximativ 72 de lei.

Totalul reținerilor: aproximativ 152 de lei. Pe card rămân 800 de lei.

Calculul presupune că voucherul nu schimbă deducerile personale sau alte elemente ale salariului. Suma reținută pe fluturașul unei persoane poate fi diferită.

Când expiră banii încărcați pe card

Voucherele aferente anului 2026 sunt electronice. Fiecare sumă poate fi folosită un an de la încărcarea cardului, nu de la primirea cardului. Dacă au fost făcute mai multe încărcări, verifici separat expirarea fiecăreia.

Data încărcării se poate afla de la angajator. Soldul și data expirării se verifică în aplicația sau contul emitentului cardului; informațiile afișate de Up, Edenred și Pluxee sunt legate de propriile carduri.

Unde și pentru ce poți plăti

Cardul plătește un pachet turistic care include cazare. Pachetul poate cuprinde și masă, transport, tratament balnear sau agrement. O masă luată separat la restaurant ori combustibilul pentru drum nu înlocuiesc pachetul cu cazare.

Hotelul, pensiunea sau agenția trebuie să aibă licență de turism ori certificat de clasificare și contract cu emitentul cardului tău. Cauți unitatea în lista de parteneri a emitentului și confirmi direct, înainte de rezervare, că primește acel card pentru pachetul ales. Acceptarea unui card Edenred, de exemplu, nu înseamnă automat acceptarea unui card Up sau Pluxee.

Dacă pachetul costă mai mult decât soldul, plătești diferența din banii tăi. La un pachet de 1.200 de lei și un sold de 800 de lei, cardul acoperă 800 de lei, iar diferența de plată este de 400 de lei. Nu poți scoate bani de pe card și nu primești rest în numerar.

Ce faci înainte de rezervare

Întrebi angajatorul dacă primești vouchere, ce valoare acordă și când a încărcat cardul. În privat, verifici și regula prin care este oferit beneficiul. Verifici în aplicația emitentului soldul și data expirării sumei pe care vrei să o cheltuiești. Alegi un pachet cu cazare și cauți unitatea în lista emitentului tău. Confirmi cu unitatea că acceptă acel card și plata pentru pachetul ales. Ceri prețul întreg și stabilești înainte de plată cum achiți diferența dacă soldul nu ajunge. Păstrezi confirmarea rezervării și dovada plății.

Întrebări frecvente

Pot primi vouchere dacă am mai multe contracte de muncă?

În privat, le poți primi de la fiecare angajator care oferă beneficiul, proporțional cu perioada lucrată la fiecare. La stat, le acordă un singur angajator, de regulă cel la care ai funcția de bază. Dacă nu ai o funcție de bază, alegi angajatorul în scris și îi anunți pe ceilalți în 10 zile lucrătoare.

Pot da cardul unei rude?

Nu. Voucherele sunt pentru titularul lor și nu pot fi vândute sau folosite de altă persoană.

Pot plăti pe orice site de rezervări?

Nu orice site sau unitate acceptă cardul. Înainte să plătești online, verifici dacă unitatea care încasează este afiliată emitentului tău și acceptă plata pentru pachetul cu cazare.

Pot plăti acum un sejur care începe după expirarea banilor?

Cere înainte de plată confirmare scrisă de la unitate și de la emitent pentru rezervarea dorită. Plata înainte de expirare nu garantează, singură, că poți face sejurul mai târziu.

Ce fac dacă plata este refuzată sau angajatorul nu acordă voucherele?

La o plată refuzată, păstrezi dovada soldului și ceri explicații unității și emitentului. Dacă problema privește serviciul turistic, poți reclama la ANPC, cu rezervarea, dovada plății și corespondența. Dacă angajatorul nu respectă un drept stabilit, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă; pentru drepturile salariale, termenul general pentru acțiunea la tribunal este de trei ani.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: OUG nr. 8/2009; Legea nr. 141/2025; HG nr. 215/2009; Codul fiscal; HG nr. 146/2026; Legea nr. 165/2018; Inspecția Muncii; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Senatul României; paginile de informare ale Up România, Edenred și Pluxee.