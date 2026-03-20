Tensiunile din Golful Persic au readus în prim-plan Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai critice rute energetice globale, acum blocată de Iran. În timp ce Statele Unite analizează opțiuni militare pentru deblocare, un expert care a lucrat la scenarii de război împotriva Teheranului trage un semnal de alarmă serios. Generalul-locotenent în retragere S. Clinton Hinote avertizează că riscurile sunt uriașe, iar o intervenție ar putea avea consecințe catastrofale.

Un pasaj îngust, o arteră vitală

Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din tot petrolul consumat la nivel mondial. Geografia sa o face însă extrem de vulnerabilă. Benzile de navigație pentru tancurile petroliere gigantice au o lățime de doar doi kilometri pe fiecare sens, ceea ce le face ținte previzibile. Lucrurile stau destul de simplu, de fapt. „Iranul știe exact unde vor fi navele”, explică Hinote.

Ca răspuns la blocadă, președintele american Donald Trump a propus escortarea petrolierelor cu convoaie navale și sprijin aerian. Numai că, în opinia generalului, chiar dacă forțele americane ar putea respinge majoritatea atacurilor, acest lucru nu este suficient. „Când aperi un convoi, trebuie să ai succes 100%”, spune el, subliniind că orice eșec ar fi inacceptabil pentru armatori.

V-ați gândit ce s-ar întâmpla, pe bune, dacă un singur atac ar reuși?

Hinote pune punctul pe i: „Ce s-ar întâmpla dacă o singură dronă ar trece și un petrolier ar începe să ardă în mijlocul acesteia? Prețul de plătit dacă ceva nu merge bine în Strâmtoarea Ormuz ar mult prea ridicat”.

Amenințări multiple, de la drone la rachete

Arsenalul iranian din regiune este diversificat și periculos. Pe lângă navele clasice, Teheranul are bărci rapide de atac, rachete și o flotă tot mai mare de drone aeriene și maritime. Aceste tehnologii și-au dovedit deja eficiența în alte conflicte, cum ar fi cel din Marea Neagră, unde dronele ucrainene au lovit flota rusă.

În schimb, petrolierele sunt ținte lente și, în mare parte, lipsite de apărare. O singură lovitură reușită – fie cu o dronă, o rachetă sau o barcă-capcană – ar putea aprinde milioane de barili de țiței. „Ce se întâmplă dacă doar o singură dronă trece de apărare?” întreabă retoric Hinote. Răspunsul este sumbru: „Un superpetrolier în flăcări în mijlocul strâmtorii ar fi catastrofal.”

Pericolul invizibil de sub apă

Și mai îngrijorătoare este posibilitatea ca Iranul să fi minat deja Strâmtoarea Ormuz. Deși informațiile nu sunt confirmate oficial, simpla suspiciune complică orice plan de intervenție. Curățarea unei zone de mine este un proces anevoios, care poate dura săptămâni întregi, dacă nu chiar mai mult.

Minele moderne sunt sofisticate. Unele plutesc, altele sunt subacvatice, iar altele sunt ancorate de fundul mării, având senzori care pot identifica ținte specifice. Pericolul este imens. „Dacă găsim 99% dintre mine, dar ratăm una singură”, care lovește un petrolier, ar fi suficient pentru a declanșa o catastrofă, avertizează expertul. E drept că problema e și mai complexă, deoarece minele pot fi amplasate discret, folosind bărci mici, ceea ce face detectarea lor aproape imposibilă.

Limitele intervenției militare

În ciuda superiorității militare americane, Hinote susține că securizarea strâmtorii nu se poate face doar din aer. O operațiune de succes ar necesita, teoretic, preluarea controlului asupra coastei iraniene, ceea ce ar însemna o invazie terestră de amploare. Asta ar implica lupte urbane în zone dens populate precum portul Bandar Abbas.

O astfel de acțiune ar fi plină de necunoscute. „Ar fi extrem de riscant”, spune el. „Nu știm cum ar reacționa populația.” Există riscul unei insurecții, în care membrii regimului sau ai Gărzilor Revoluționare (unitatea de elită a armatei iraniene) s-ar putea infiltra printre civili pentru a lansa atacuri.

concluzia lui Hinote este tranșantă.

„Blocada Strâmtorii Hormuz este o problemă aproape insolubilă”, afirmă el. „Nu poate fi rezolvată doar prin mijloace militare.”

Diplomație și umbra nucleară

Pentru moment, administrația Trump pare să meargă pe o strategie dublă: presiune militară și amenințări directe, cum ar fi lovirea infrastructurii petroliere a Iranului, inclusiv terminalele de pe insula Kharg. Dar Hinote este sceptic că Teheranul va ceda. Iranul se pregătește de decenii pentru un astfel de conflict.

„Acest regim luptă pentru supraviețuire”, explică generalul. „Iar asta îl face periculos și imprevizibil – este disperat și nu acționează rațional”. Dincolo de criza actuală, se conturează un pericol și mai mare. Dacă Iranul supraviețuiește acestui conflict, ar putea deveni și mai hotărât să obțină arma supremă de descurajare. Hinote avertizează: „Lecția pe care ar trage-o este clară: avem nevoie de bomba nucleară”.