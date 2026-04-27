Mai mult de jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, iar consecințele sunt devastatoare. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză de imunizare din ultimele decenii, cu 30 de copii morți din cauza pojarului doar în ultimii doi ani. Acum, medicii avertizează asupra unei complicații rare, dar mortale, care apare la ani distanță de boala propriu-zisă.

Neîncredere, frică și amânare

La cabinetele medicilor de familie, părinții vin cu explicații diverse pentru întârzierea sau refuzul vaccinării ROR. O mamă cu doi băieți, de șase și șapte ani, a venit abia acum pentru a doua doză, care trebuia administrată la cinci ani. Motivul? „Am fost plecați în afară… Puteam să le fac acolo, dar n-am vrut să fac acolo… ne era frică”, spun părinții. Frica este un factor des invocat, alături de amânare.

O altă mamă recunoaște simplu: „Are șapte ani copilul meu. (…) Tot așa, eram plecată, nu eram acasă și de asta am întârziat”. Dar dincolo de motivele logistice, neîncrederea în vaccinurile moderne pare să fie adânc înrădăcinată. „Nu știu ce să mai cred de vaccinurile din ziua de azi, cele de pe vremuri erau foarte bune, dar astea din ziua de azi, sincer, nu mai am așa încredere”, mărturisește un alt părinte.

România, cea mai scăzută rată de vaccinare

Cu astfel de atitudini, nu e de mirare că avem cea mai scăzută rată de vaccinare a copiilor de pe continent. Unii medici cred că e nevoie de măsuri drastice. „Eu cred că fermitatea și chiar obligativitatea ar fi soluțiile. […] Din păcate avem și colegi care sunt antivacciniști… termenul de medic antivaccinist pentru mine nu există”, a declarat medicul infecționist Adrian Marinescu.

Medicul de familie Iuliana Nedelcu are o viziune și mai tranșantă. „Ceva să nu le mai ofere indemnizațiile, acolo îi roade, acolo, la indemnizații. […] Au în cap că vaccinul nu e bun, mai ales ROR-ul și din cauza asta nu vor să-l facă… S-au poticnit și la celelalte vaccinări, adică fac două și după aia nu mai fac”.

Și totuși, în teren, lupta se duce din ușă în ușă. La Bolintin Vale, echipele Crucii Roșii și ale Ministerului Sănătății încearcă să recupereze zeci de copii nevaccinați. „Am început pregătirea cu trei săptămâni în urmă… De trei săptămâni, în jur de 70 de familii au fost vizitate de noi… Foarte mulți ne-au promis, ne-au zis da, vom veni… unii au zis să nu uite, să ne gândim, să ne interesăm”, a explicat Marian Măcelaru, de la Crucea Roșie Giurgiu.

Complicația mortală care dă fiori

Ce știu prea puțini părinți este că rujeola făcută în copilărie, pe fondul lipsei vaccinului, poate ucide la ani distanță.

Vorbim despre panencefalită.

Managerul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, Mihai Gafencu, descrie tabloul clinic sumbru: „E o encefalită, un înveliș din creier care începe să fie iritat, inflamat și bolnav și apoi, încetul cu încetul, copilul ăla nu mai respiră, toți au ajuns la protezare respiratorie, și apoi la moarte o parte dintre ei. Toți au fost peste 6 ani și, din păcate, am și pierdut trei dintre ei”. În secțiile ATI ale spitalului au fost 7 astfel de cazuri în ultimii 4 ani. Până la urmă, cum poți ignora așa ceva? Toți pacienții (copii de peste 6 ani) erau nevaccinați ROR și făcuseră boala în copilărie.

Sute și sute de paralizii

Situația este deja dramatică, dar viitorul ar putea fi și mai negru. Iar avertismentul medicului Mihai Gafencu este de-a dreptul înfiorător, o consecință directă a ratei scăzute de vaccinare din prezent.

„O să avem sute și sute de paralizii de acest gen”, a mai spus acesta.

În ultimii doi ani, România a înregistrat peste 35.000 de cazuri de rujeolă. Pe 30 de copii, boala i-a ucis. Vaccinul ROR este gratuit și se face în două doze, la un an și la cinci ani.