Un avion militar de tip Hercules, aparținând Forțelor Aeriene Columbiene, s-a prăbușit luni, 23 martie, în sudul țării. La bord se aflau cel puțin 80 de soldați, iar primele informații indică faptul că 57 dintre aceștia au fost salvați în viață din epava aeronavei.

Tragedie la decolare

Aeronava s-a prăbușit în apropierea orașului Puerto Leguízamo, în provincia Putumayo, foarte aproape de granița cu Peru. Incidentul pare să se fi produs chiar în timpul manevrelor de decolare. Ministrul Apărării din Columbia, Pedro Sánchez, a declarat că avionul a fost implicat „într-un accident tragic în timpul decolării din Puerto Leguízamo, în timp ce transporta trupe ale forțelor noastre de securitate”.

E drept că există o oarecare confuzie privind numărul exact al persoanelor de la bord. Un oficial militar a precizat că în avion se aflau două plutoane, adică aproximativ 80 de soldați. Numai că presa locală avansează un număr mai mare, care ar putea depăși 100 de persoane.

Mobilizare pentru salvarea victimelor

Imediat după prăbușire, echipele de intervenție au fost trimise la fața locului. Imaginile care au apărut în spațiul public arată un nor gros de fum ridicându-se de la locul accidentului, dar și camioane care transportă alți soldați spre zona respectivă pentru a ajuta la operațiunile de salvare. Două surse militare au confirmat deja că 57 de persoane au fost scoase în viață din epavă.

În mod neașteptat, înregistrări video publicate de presa locală par să arate cum localnicii transportă soldați răniți de la locul accidentului la spitale, folosind propriile motociclete.

O mobilizare impresionantă.

Președintele acuză birocrația

Iar reacția președintelui Gustavo Petro nu a întârziat să apară. Într-o postare pe rețeaua X, acesta a transmis că „speră să nu existe victime în acest accident îngrozitor care nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Dar, dincolo de mesajul firesc într-o astfel de situație, șeful statului a lansat acuzații neașteptate la adresa sistemului. Dar cum vine asta, un președinte care acuză propriul sistem imediat după o tragedie? Petro a invocat existența unor „probleme birocratice” care ar fi întârziat planurile sale de modernizare a echipamentelor și aeronavelor forțelor armate (un subiect extrem de sensibil în politica internă columbiană).

Fără a preciza ce anume ar fi putut cauza accidentul, președintele a încheiat postarea pe un ton ferm: „Nu voi mai permite alte întârzieri, viețile tinerilor noștri sunt în joc”.