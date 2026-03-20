Avion ușor cu 2 persoane la bord prăbușit lângă Moscova doborât de antiaeriană

Un avion ușor s-a prăbușit vineri în regiunea Moscovei, incident soldat cu moartea celor două persoane aflate la bord. Primele informații, deși neconfirmate oficial, indică o cauză șocantă: aeronava ar fi fost doborâtă din greșeală de sistemele de apărare antiaeriană rusești, care ar fi confundat-o cu o dronă inamică.

Tragedie lângă Kolomna

Incidentul aviatic a avut loc în apropierea orașului Kolomna și a râului Oka. Ambele persoane din aeronavă au decedat. Informația a apărut inițial pe canalul de Telegram ASTRA, care a preluat postările de la MNS, serviciul pentru situații de urgență din regiunea Moscovei. Mai mult, imaginile cu epava avionului publicate de MNS au fost rapid preluate de agenția Ukrinform și alte publicații internaționale, confirmând gravitatea evenimentului.

Ipoteza șocantă: Confundat cu o dronă

Sursele neoficiale susțin o variantă de-a dreptul incredibilă. Se pare că forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au identificat greșit ținta pe radar. Au crezut că este o dronă ucraineană și au deschis focul.

O eroare fatală.

Dar cum s-a putut ajunge aici, să-ți dobori propriile avioane? E drept că, în contextul actual, panica poate duce la decizii pripite, cu consecințe tragice.

Reacția oficială se lasă așteptată

Autoritățile ruse, prin filiala regională a Ministerului Situațiilor de Urgență, au confirmat sec prăbușirea și decesul celor două persoane. Numai că nu au oferit absolut niciun detaliu oficial privind cauzele care au dus la producerea incidentului. Iar această tăcere nu face decât să alimenteze speculațiile privind o mușamalizare a unei erori militare catastrofale.

Moscova, sub asediul dronelor

Pentru a înțelege cum a fost posibilă o asemenea confuzie, trebuie să privim contextul. Incidentul a avut loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra capitalei ruse. Chiar înaintea prăbușirii, șefa municipalității Istra, Tatiana Vitușeva, raportase doborârea a trei drone. Mai mult, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, precizase că nu mai puțin de 21 de drone care se îndreptau spre oraș fuseseră interceptate (o cifră deloc de neglijat), ceea ce face ipoteza confuziei extrem de plauzibilă, deși încă neconfirmată de Kremlin.