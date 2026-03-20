Benzina a depășit pragul de 9 lei litrul un record absolut pentru șoferii români

Prețul benzinei a depășit, în premieră, pragul de 9 lei pe litru în mai multe stații din țară, stabilind un nou record istoric. Nici motorina nu stă mai bine, ajungând să coste peste 9,50 lei, iar în unele benzinării se vinde chiar și cu 9,70 lei. Aceste majorări vin pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și pun o presiune uriașă pe bugetul șoferilor.

Impact direct în buzunare

V-ați gândit vreodată cât de repede s-au acumulat aceste scumpiri? Vorbim despre a 10-a majorare de preț în cazul benzinei de la începutul războiului dintre SUA-Israel și Iran, cu un total de aproximativ un leu adăugat la pompă. Iar la motorină, situația este și mai tensionată, prețul fiind majorat pentru a 11-a oară în mai puțin de trei săptămâni.

Pe bune, cum se traduce asta în costuri reale? Un calcul simplu arată că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc acum cu 75 de lei mai mult față de perioada de dinaintea conflictului.

Este primul moment din istorie în care litrul de benzină depășește pragul de 9 lei.

Prețul actual este mai mare cu circa 0,70 lei față de vârful atins în criza energetică din 2022, când un litru de benzină costa aproximativ 8,30 lei.

Ce planuri are Guvernul

La nivel guvernamental, discuțiile sunt aprinse. Surse din interiorul Executivului susțin că se pregătește adoptarea unei măsuri pentru a limita acciza, astfel încât aceasta să devină flexibilă, iar prețul final la pompă să nu depășească anumite praguri. Mai mult, este luată în calcul inclusiv plafonarea adaosului comercial (o măsură menită să tempereze profiturile companiilor petroliere).

Numai ca nu toată lumea vede o problemă în piață. Consiliul Concurenței, prin vocea președintelui Bogdan Chirițoiu, consideră că nu există nimic suspect în aceste creșteri. „Scumpirile vin din criza internațională”, a declarat acesta, aruncând responsabilitatea pe factori externi. În schimb, fostul ministru Alexandru Nazare se arată mult mai alarmat: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația”.

Perspective sumbre și opinii contrare

Părerile despre o eventuală intervenție a statului sunt, ca de obicei, împărțite. Fostul președinte Băsescu este de părere că piața ar trebui lăsată să funcționeze liber. „Cea mai corectă soluție ar fi ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile”, a afirmat acesta.

Dar prognozele experților din energie nu sunt deloc optimiste. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), vine cu o perspectivă rece, care spulberă orice speranță a șoferilor pentru o ieftinire rapidă. „Dacă războiul se oprește mâine, motorina n-ar scădea sub 9 lei/litru până la finalul anului”, a avertizat Chisăliță.