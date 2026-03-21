Benzina a trecut de 9 lei litrul iar motorina se îndreaptă spre pragul de 10 lei

Șoferii din România se confruntă cu un nou val de scumpiri la pompă, prețurile carburanților crescând pentru a cincea zi la rând. Liderul pieței a operat noi majorări în cursul nopții, iar benzina standard a depășit pragul de 9 lei pe litru în majoritatea stațiilor din Capitală. Motorina, în schimb, accelerează spre pragul psihologic de 10 lei.

Majorări în lanț la liderul pieței

OMV Petrom a majorat din nou prețurile. Compania a scumpit motorina cu 15 bani pe litru, în timp ce benzina a urcat cu 10 bani pe litru. Aceste măsuri se aplică atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV.

Iar bilanțul din ultima săptămână devine de-a dreptul alarmant. Scumpirile cumulate ajung la 80 de bani pe litru pentru motorină și 58 de bani pe litru pentru benzină.

Concret, în stațiile Petrom, motorina standard costă acum între 9,72 și 9,75 lei pe litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9,04-9,06 lei pe litru. În rețeaua OMV, prețurile sunt și mai mari: motorina a urcat la 9,88 lei pe litru, iar benzina a atins 9,17 lei pe litru.

Unde mai găsim benzină sub 9 lei?

Sâmbătă dimineață, misiunea de a găsi benzină standard mai ieftină de 9 lei în București a devenit aproape imposibilă. Singurele locuri unde șoferii mai pot alimenta la un preț sub acest prag sunt stațiile Socar.

În rest, marile rețele au sărit deja pragul. Atât Lukoil, cât și MOL sau Rompetrol afișează tarife mai mari de 9 lei. E drept că situația de la Lukoil este una aparte. Cunoscută în trecut pentru prețuri mai scăzute, compania deținută de gigantul rus a aplicat scumpiri agresive în ultimele zile, depășind chiar tarifele practicate de liderul pieței. Mai mult, Lukoil a efectuat majorările în avans, cu câteva ore înainte de modificările de la miezul nopții operate de OMV Petrom.

Cum vine asta?

O creștere de aproape 18% de la începutul conflictului

Privind în urmă, evoluția este dramatică. Doar de luni și până astăzi, motorina s-a scumpit în stațiile Petrom de la un interval de 8,92-8,96 lei pe litru până la cotațiile actuale de peste 9,70 lei.

Dar presiunea reală asupra buzunarelor consumatorilor a început odată cu instabilitatea geopolitică. Din momentul declanșării conflictului, motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei/l (adică 17,95%) în stațiile Petrom. În rețeaua premium OMV, creșterea este similară, de aproximativ 1,50 lei/l, echivalentul unei majorări de 18%, o evoluție care pune presiune pe întregul lanț economic.