Prețul Bitcoin a înregistrat o ușoară creștere marți, 24 martie 2026, pe fondul unui interes tot mai mare din partea investitorilor români pentru activele virtuale. Cea mai cunoscută criptomonedă a ajuns să fie cotată la 71.080 de dolari, confirmând o tendință ascendentă față de ziua precedentă.

Evoluția din ultimele 24 de ore

Valoarea celei mai cunoscute monede virtuale se situează momentan la 71.080 de dolari, ceea ce înseamnă un echivalent de 61.264 de euro. Numai că, în ultimele ore, a existat un puseu de creștere care a dus cotația chiar și la un vârf de 71.683 de dolari (adică 61.784 de euro). Această mișcare indică o dinamică pozitivă pe termen foarte scurt, spre deosebire de evoluția din zilele anterioare.

Comparație cu săptămâna trecută

Dar tabloul se schimbă dacă privim la o perioadă puțin mai lungă. Nivelul actual este, de fapt, sub cel atins în urmă cu doar o săptămână. Atunci, moneda virtuală atingea vârfuri mare mai mari, de 73.616 dolari, respectiv 63.801 euro. Diferența arată volatilitatea pieței și corecțiile care pot apărea după atingerea unor noi maxime.

Interesul românilor pentru criptomonede

Aceste fluctuații sunt urmărite cu atenție pe piața locală. Până la urmă, de ce ne-ar interesa aceste cifre? Interesul românilor pentru investițiile în monede virtuale, în special în Bitcoin, este în continuă creștere, chiar și la aceste niveluri ridicate de preț.

Cifrele vorbesc de la sine.

avem o creștere pe termen foarte scurt, dar o scădere dacă ne raportăm la performanța săptămânală. Iar această volatilitate este exact ceea ce atrage și, în același timp, sperie investitorii, făcând din Bitcoin un subiect permanent de discuție în mediul financiar.