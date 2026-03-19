Bloggerul pro-Kremlin cu 90.000 de fani a ajuns la psihiatrie după ce l-a atacat pe Putin

Ilia Remeslo, un cunoscut blogger pro-Kremlin, a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg. Totul s-a întâmplat la doar două zile după ce a publicat un manifest viral, citit de cei 90.000 de urmăritori ai săi de pe Telegram, în care cerea demisia și judecarea lui Vladimir Putin. Remeslo și-a clădit o întreagă carieră denunțându-i pe criticii regimului, până când, aparent, a devenit el însuși unul dintre ei.

Manifestul care a șocat Kremlinul

Marți seară, Remeslo și-a șocat audiența. A publicat un text tăios intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l susțin pe Vladimir Putin”. În mesaj, el a catalogat invazia din Ucraina drept un „război eșuat” care a dus la moartea a milioane de oameni și a pus pe butuci economia Rusiei. Mai mult, a afirmat că „puterea absolută corupe” și că președintele a devenit „străin de interesele Rusiei”.

Iar lovitura de grație a venit la finalul postării. Fără menajamente, bloggerul a scris negru pe alb: „Vladimir Putin nu este un preşedinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze şi să fie judecat ca un criminal de război şi un hoţ”. V-ați fi așteptat la o asemenea turnură de la un susținător înfocat al regimului?

Internarea la Spitalul de Psihiatrie nr. 3

Reacția sistemului a fost rapidă și previzibilă.

Joi, publicația Fontanka a dezvăluit că Ilia Remeslo se află internat la Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din Sankt Petersburg. Deși motivele medicale oficiale ale internării nu au fost specificate (o practică des întâlnită în astfel de cazuri), biroul de informații al instituției a confirmat că un pacient cu numele lui Remeslo a primit deja pachete din exterior, un detaliu care validează prezența sa acolo.

Reacțiile propagandei: nebun sau cumpărat?

Imediat după apariția veștii, mașinăria de propagandă a Kremlinului s-a pus în mișcare. Pe canalele de Telegram pro-guvernamentale au început să circule informații menite să-i distrugă complet credibilitatea. S-a susținut, de pildă, că bloggerul „devenise obsedat de misticism scandinav și rune” în ultima perioadă.

Vladimir Soloviov, principalul propagandist al Kremlinului, a sugerat că Remeslo fie „a cedat nervos”, fie a fost „cumpărat”. În schimb, Apti Alaudinov, comandantul forțelor cecene Akhmat, s-a declarat șocat de veste, spunând că Remeslo părea „o persoană complet echilibrată”. Acesta a speculat chiar că bloggerul ar fi putut fi răpit sau forțat să scrie acel mesaj.

Opoziția, sceptică: O capcană a FSB?

Lucrurile stau puțin diferit în tabăra opoziției ruse din exil. Acolo, transformarea radicală a lui Remeslo este privită cu maximă neîncredere. Leonid Volkov, fostul lider de cabinet al lui Alexei Navalnîi, a sugerat inițial că totul ar putea fi o „operațiune sub steag fals” a FSB-ului. Hai să vedem cum vine asta: o manevră menită să-i identifice pe criticii regimului încă ascunși în structurile de putere.

Volkov a subliniat că bloggerul nu acționa niciodată fără un interes financiar. Numai că brutalitatea atacului la adresa lui Putin a fost considerată de mulți analiști drept „mult prea extremă” chiar și pentru o provocare controlată de serviciile secrete.