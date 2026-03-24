Registrul Auto Român (RAR) și BMW România au lansat un sistem digitalizat, o premieră la nivel european, prin care verifică automat toate mașinile BMW și MINI importate. Concret, cele aproximativ 55.000 de autoturisme second hand care intră anual în țară nu vor mai primi Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) dacă au campanii de rechemare active, până la remedierea problemelor.

Premieră absolută pe piața europeană

Noul sistem funcționează simplu, cel puțin la prima vedere. Când un proprietar se prezintă la o reprezentanță RAR pentru a obține CIV-ul necesar înmatriculării, sistemul informatic al instituției interoghează instant baza de date a producătorului BMW. Dacă mașina este vizată de o campanie de rechemare, proprietarul este direcționat către un service autorizat BMW sau MINI. Acolo, operațiunile se fac gratuit, pe cheltuiala producătorului. Abia după aceea se eliberează documentul.

Dar colaborarea este prima interconectare directă dintre sistemele IT ale unui producător auto și cele ale unei autorități de înmatriculare de pe continent. Proiectul a necesitat mai mulți ani de pregătire, în special pentru a depăși barierele legislative și diversele reglementări interne, atât ale grupului BMW, cât și ale RAR.

Tehnologie pentru siguranța clientului

Mihai Alecu, directorul general al RAR, subliniază că inițiativa este menită să ajute clienții. „Fiecare demers în direcţia tehnologizării este centrat pe interesul nostru de a fi cât mai aproape de nevoile clienţilor care trec pragul Registrului Auto Român. Cu acest proiect deschidem calea către o structură omogenă de centralizare a informaţiilor de la producătorii prezenţi pe piaţa din România”, a declarat acesta.

V-ați întrebat vreodată ce sunt, de fapt, aceste rechemări? Alfred Bacos, Customer Support Manager la BMW Group România, le explică simplu: „aşa cum în IT avem actualizări de software, rechemările în service şi acţiunile tehnice sunt un proces normal prin care răspundem la potenţiale defecţiuni. Producătorii auto reacţionează chiar şi atunci când probabilitatea de defect este deosebit de mică. Pentru siguranţă nu trebuie să facem compromisuri, mai ales că aceste acţiuni sunt un efort minim pentru client şi sunt gratuite”. Până la urmă, cadrul legal există deja prin reglementările RNTR 7, care condiționează eliberarea CIV de rezolvarea problemelor ce prezintă un risc pentru siguranța rutieră.

Cifrele din spatele proiectului

În cursul anului 2025, în România au fost importate aproximativ 55.000 de automobile second hand marca BMW, o cifră în creștere cu circa 10% față de anul precedent. Asta înseamnă o medie de 300 de automobile verificate în fiecare zi lucrătoare, iar unele dintre ele pot avea chiar mai multe acțiuni tehnice deschise simultan. Problema reală era că, până acum, multe dintre aceste mașini de import nu erau verificate niciodată pentru campanii de rechemare.

Impactul este, pe bune, major.

Investiții în service și digitalizare

Pentru a face față noului flux de mașini, BMW Group România și dealerii săi au investit masiv. În perioada 2024-2026, capacitatea de service a rețelei autorizate crește cu 30%. Mai mult, clienții au la dispoziție o platformă digitală dedicată, bmw-rar.ro, pentru a se programa rapid la service, accesibilă și prin coduri QR disponibile în reprezentanțele RAR.

Și nu e tot. Anul trecut, BMW Group România și dealerul BMW Auto Cobălcescu au stabilit o altă premieră locală: primul service complet digitalizat, fără recepționer direct (conceptul BMW Digital Service Only). Acest format permite clienților să predea și să preia mașina la orice oră, fără contact uman direct, fiind ideal pentru operațiuni simple precum reviziile sau chiar aceste acțiuni de rechemare.

Proiectul are potențial de extindere în două direcții. Pe de o parte, RAR și BMW speră ca modelul să fie preluat și de alți producători auto din România. Pe de altă parte, BMW România a creat o platformă digitală ce poate fi implementată cu ușurință și pe alte piețe europene.