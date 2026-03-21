Profesorii care boicotează examenele naționale sunt deciși să continue protestul și săptămâna viitoare, la simulările pentru Bacalaureat. Datele oficiale arată că în 69 de unități școlare activitatea nu se va organiza, iar sindicatele se întreabă de ce acțiunea lor este sancționată public, în timp ce protestul magistraților a fost considerat legitim.

O încercare de discreditare

Tensiunile cresc în sistemul de învățământ. Profesorii care refuză participarea la simulări sunt arătați cu degetul, însă liderii de sindicat cer un tratament egal cu cel aplicat altor categorii profesionale. Adrian Voica, liderul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Argeș „Muntenia”, acuză o campanie de denigrare și face o paralelă directă cu sistemul de justiție. Până la urmă, de ce acolo se poate și în educație nu?

„În această perioadă, asistăm la o încercare evidentă de discreditare a acțiunilor din educație, ca urmare a neparticipării multor cadre didactice la simularea examenului de Bacalaureat. Este esențial să clarificăm și să transmitem un mesaj unitar. În România, magistrații sunt o categorie profesională fără drept de grevă și au adoptat, în repetate rânduri, o formă de protest constând în judecarea exclusivă a cauzelor urgente și amânarea celorlalte dosare prin acordarea de termene. Această formă a fost recunoscută public ca «protest» și nu ca abatere disciplinară. În mod similar, cadrele didactice nu refuză activitatea didactică, nu blochează funcționarea școlii ci aleg să nu participe la activități suplimentare (precum simulările), în condiții contestate sau în afara unei reglementări clare privind timpul de muncă”, atrage atenția Adrian Voica.

Apel la solidaritate și respect

Iar Voica, care este și vicepreședinte în cadrul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), face un apel direct la colegii săi să fie solidari și să nu cedeze presiunilor. E drept că situația este delicată, dar argumentul său se bazează pe o logică simplă: ce este legitim pentru o categorie profesională, ar trebui să fie și pentru alta.

„Nu există două standarde! Dacă în Justiție această formă este considerată legitimă, atunci și în Educație trebuie tratată la fel. Nu vorbim despre indisciplină, ci despre respectarea normei de muncă, protejarea demnității profesionale, dreptul la o formă de protest adaptată cadrului legal existent. Vă rugăm să transmiteți unitar colegilor că neparticiparea la simulări reprezintă o formă legitimă de protest profesional, deoarece nicio activitate suplimentară nu poate fi impusă fără bază legală și fără acceptul salariatului”, a mai susținut Voica.

Liderul sindical avertizează asupra consecințelor pe termen lung dacă profesorii nu rămân uniți.

„Dacă nu ne susținem unii pe alții acum, riscăm să legitimăm un precedent periculos, acela în care profesorii vor fi obligați să accepte orice, fără drept de reacție. Nu cerem privilegii, cerem același respect: dacă Justiția poate protesta fără a fi sancționată, atunci Educația nu poate fi redusă la tăcere prin etichete și presiuni”, a mai punctat Voica.

Acuzații de muncă la negru la Vaslui

Dar protestul ia și alte forme. La Vaslui, un alt lider de sindicat, Sorin Țiplea, a anunțat că va depune plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Motivul? Pentru a susține cu orice preț simulările, Inspectoratul Școlar Județean ar fi adus cadre didactice din alte școli, o practică pe care Țiplea o consideră „muncă la negru”. Acesta acuză IȘJ Vaslui de încălcarea legislației în organizarea simulării.

Ministerul Educației prezintă cifrele oficiale

În schimb, Ministerul Educației a comunicat joi, 19 martie 2026, că situația este sub control. Conform datelor centralizate la ora 16:00, „simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfășura în peste 1.350 de unități de învățământ”. Numai că, în 69 de unități școlare (adică 4,84%), activitatea de simulare nu se va organiza din cauza boicotului.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis mulțumiri profesorilor care participă la proces, subliniind importanța acestuia pentru elevi. Acesta a menționat că profesorii „au contribuit și contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire și familiarizarea acestora cu condițiile de desfășurare a examenelor naționale din vara acestui an”.

Datele centralizate de sindicate arată însă că boicotul ar putea continua masiv săptămâna viitoare. În județul Covasna, de exemplu, se prefigurează că simularea nu va fi susținută în aproape jumătate dintre licee, mai exact în opt din 17. Și în zona Vaslui, profesorii din două licee din opt au anunțat deja că refuză să facă parte din comisiile de examen.