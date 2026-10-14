Chiria medie pentru două camere în Atena este de 650 de euro lunar. Chiria este prețul plătit pentru folosința locuinței; suma rămasă nu dovedește că bugetul acoperă și celelalte cheltuieli de trai.

Ca reper de venit pentru România, comparația publicată la 13 septembrie 2026 indică un salariu minim de 4.325 de lei brut, echivalentul a 823 de euro, și circa 2.700 de lei net, echivalentul a 514 euro. Bugetul folosit pentru compararea chiriilor depășește acest venit net.

Suprafața locuinței schimbă încadrarea în buget

Chiriile provin din analiza Global Property Guide, relatată de Libertatea la 30 iulie 2026. Valorile sunt medii lunare, iar comparația pentru două camere se referă la apartamente cu un dormitor. Pentru Atena, alegerea unui apartament cu patru camere ridică media la 1.200 de euro, peste bugetul lunar luat ca reper.

În celelalte destinații cu chirii pentru două camere sub acest buget, numărul camerelor schimbă astfel suma de plată:

Skopje, capitala Macedoniei de Nord, are cele mai mici chirii medii dintre orașele analizate: aproximativ 280 de euro pentru două camere, 370 de euro pentru trei camere și 550 de euro pentru patru camere.

În Zagreb, chiria medie este de 600 de euro pentru două camere. Pentru trei camere ajunge la 770 de euro, iar pentru patru camere la 1.000 de euro, cât întregul buget de referință.

În Nicosia, în Cipru, două camere înseamnă o chirie medie de aproximativ 650 de euro. Pentru patru camere, media urcă la 1.100 de euro.

În Berlin și alte orașe, chiria depășește bugetul integral

Pentru destinațiile de mai jos, chiria medie pentru un apartament cu două camere trece singură de pragul lunar analizat. Comparația privește aceeași categorie de locuință, înaintea celorlalte cheltuieli:

Berlin: 1.050 de euro pe lună.

Viena: 1.200 de euro pe lună.

Stockholm: 1.200 de euro pe lună.

Lisabona: 1.500 de euro pe lună.

Milano: 1.500 de euro pe lună.

Oslo: 1.555 de euro pe lună.

Madrid: 1.590 de euro pe lună.

Paris: 1.800 de euro pe lună.

Copenhaga: 1.865 de euro pe lună.

Dublin: 2.000 de euro pe lună.

Amsterdam: 2.275 de euro pe lună.

Zurich: 2.720 de euro pe lună.

Londra: 3.460 de euro pe lună, cea mai ridicată medie din clasament.

La Londra, trecerea la un apartament cu patru camere, dintre care trei dormitoare, duce chiria medie la 6.240 de euro lunar.

În Grecia, venitul net depinde de vechime

Pentru comparația cu veniturile salariale, HotNews relatează că Grecia are o majorare a salariului minim prevăzută de la 1 aprilie 2027, care vizează sute de mii de angajați. Ministerul de Finanțe a indicat o creștere a salariului de bază brut cu 40 de euro lunar, de la 920 la 960 de euro, pentru angajații cu vechime sub trei ani.

Brutul reprezintă suma înaintea reținerilor, iar netul este venitul rămas angajatului după contribuții și impozit. Potrivit Kathimerini, povara contribuțiilor de asigurări sociale scade cu o jumătate de punct procentual, astfel că reținerea angajatului este de aproximativ 123,55 euro în pofida majorării venitului brut.

Pentru salariul de bază majorat, impozitul pe salariu este calculat la aproximativ 33,21 euro. Venitul net estimat ajunge la 803,24 euro, față de 771,67 euro anterior. Beneficiul este de 31,57 euro lunar sau aproximativ 378,80 euro anual.

Pentru angajatul cu o perioadă de trei ani de vechime, brutul urcă de la 1.012 la 1.056 de euro pe lună. Netul crește de la 835,04 la aproximativ 868,89 euro, un câștig estimat la 33,85 euro lunar.

Potrivit Adevărul, calculele pentru următoarele două trepte de vechime arată creșteri ale venitului net. Venitul net este estimat la 934,13 euro, față de 897,21 euro, ceea ce aduce un plus lunar de 36,92 euro.

Pentru trei perioade de câte trei ani, brutul ajunge la 1.248 de euro lunar. Netul se apropie de 999,37 euro, față de 959,36 euro, cu aproximativ 40 de euro în plus pe lună.

Aceste niveluri salariale sunt calculate pentru aplicarea majorării din 2027, în timp ce comparația chiriilor este datată în iulie 2026. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia o creștere economică de 1,8% în 2026 și de 1,6% în 2027.

Companiile suportă și creșterea contribuțiilor proprii

Pentru firmele din Grecia, bugetul salarial include atât brutul angajatului, cât și contribuțiile plătite de angajator. În cazul unui salariat cu vechime sub trei ani, acestea din urmă sunt estimate la 209,19 euro pe lună, față de 200,47 euro, o creștere de 8,72 euro.

Costul salarial total pentru această categorie ajunge la aproximativ 1.169,19 euro lunar, comparativ cu 1.120,47 euro. Diferența suportată de companie este de 48,72 euro pentru fiecare lună.

Majorarea se transmite și cheltuielilor pentru angajații care beneficiază de sporuri de vechime. Costul suplimentar lunar, cu salariul și contribuțiile incluse, este de aproximativ 53,59 euro pentru o perioadă de trei ani, 58,46 euro pentru două astfel de perioade și 63,33 euro pentru trei perioade.