Potrivit unei explicații publicate de Playtech, participanții la Pilonul II pot păstra banii investiți după dobândirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, fără să solicite imediat plata. Pentru un cont de 100.000 de lei, suma încasată ulterior depinde de evoluția fondului: amânarea poate aduce bani în plus, dar poate reduce și valoarea economiilor.

Decizia are două componente distincte: când este depusă cererea pentru plata activului, adică a banilor acumulați în cont, și cum sunt încasați aceștia după solicitare. Amânarea cererii nu înseamnă alegerea plăților în rate. Prima alegere privește momentul solicitării, a doua privește modalitatea de încasare.

Dreptul la pensie permite solicitarea banilor, fără o cerere imediată

Pensionarea pentru limită de vârstă deschide posibilitatea solicitării economiilor din Pilonul II. Participantul nu este obligat să depună cererea chiar atunci când dobândește acest drept, iar plățile dintr-un anumit an pot privi și pensionări anterioare.

Despre legătura dintre momentul pensionării și cel al solicitării banilor, Dan Armeanu, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul pensiilor private, explică: „Plățile efectuate într-o anumită perioadă pot include persoane care au dobândit anterior dreptul la pensie, dar care au depus ulterior cererea și documentația necesară”.

Cât timp economiile rămân în fond, administratorul le investește. Valoarea contului depinde de valoarea unităților de fond, adică a unităților în care este exprimată deținerea participantului. Când valoarea fondului urcă, crește și activul participantului; o scădere a piețelor îl poate reduce temporar.

Câștigul posibil trebuie comparat cu pierderea posibilă

Exemplele următoare sunt calcule orientative, simplificate. Ele nu includ taxe, comisioane sau retrageri intermediare și descriu variații ipotetice ale activului, nu câștiguri obținute ori promise unui pensionar.

Pentru aceeași sumă inițială, rezultatul diferă în funcție de evoluția fondului:

La un activ inițial de 100.000 de lei, o creștere de 5% ar ridica valoarea contului la 105.000 de lei. Plusul față de momentul inițial ar fi de 5.000 de lei.

O creștere de 10% ar duce același activ la 110.000 de lei, cu 10.000 de lei peste suma inițială.

La o apreciere de 20%, contul ar ajunge la 120.000 de lei, iar câștigul față de valoarea inițială ar fi de 20.000 de lei.

În sens invers, o scădere de 10% ar reduce activul inițial de 100.000 de lei la 90.000 de lei.

Pentru un participant cu 200.000 de lei acumulați, o creștere de 10% ar însemna un plus de 20.000 de lei. Valoarea activului ar ajunge astfel la 220.000 de lei.

Despre momentul amânării, vicepreședintele ASF spune: „În general, amânarea plății se face atunci când piața e în creștere și viitorii pensionari vor avea un câștig mai mare”.

Păstrarea banilor investiți presupune însă asumarea riscului de piață. Creșterile puternice din trecut nu garantează că fondul va continua să urce după pensionarea unui participant, iar amânarea retragerii nu garantează un câștig.

Plata integrală și ratele sunt opțiuni de încasare separate

În regimul tranzitoriu actual, economiile pot fi primite integral sau prin plăți lunare eșalonate, conform normelor aplicabile. Alegerea între aceste variante intervine în privința încasării banilor solicitați, separat de decizia de a lăsa activul investit înaintea cererii.

În primul semestru din 2026, 57% dintre beneficiari au primit banii printr-o plată unică, iar 43% au ales plăți eșalonate. În aceeași perioadă din 2025, ponderea celor care preferaseră plata integrală fusese de 77%.

Mai mulți participanți ajung în etapa încasării economiilor

După aproape două decenii în care accentul a fost pe acumulare, Pilonul II ajunge la maturitate. În prima jumătate a lui 2026, au fost plătiți 42.229 de participanți și beneficiari, față de 27.316 în primele șase luni din 2025. Numărul lor a crescut cu aproximativ 54,6%, iar plățile au însumat 1,73 miliarde de lei.

Despre această evoluție anuală, Armeanu precizează: „Creșterea este semnificativă ca ritm anual, dar se înscrie în tendința firească de maturizare a Pilonului II”.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Pilonul II și Pilonul III aveau împreună 9,64 milioane de participanți. Activele totale însumau 246,20 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul de cu un an înainte. Cele șapte fonduri de Pilon II administrau 237,42 miliarde de lei.

Contul mediu al unui participant la Pilonul II ajunsese la 27.784 de lei, cu 36% mai mult decât în iunie 2025. Participanții cu mulți ani de contribuții și venituri ridicate pot avea însă economii considerabil peste această medie.

Generația numeroasă venită pe lume după Decretul 770 din 1966 se apropie de vârsta pensionării. Astfel, în anii următori, va crește numărul persoanelor care pot cere plata sumelor acumulate.

Modalitatea tranzitorie de încasare a banilor va fi modificată când noua Lege privind plata pensiilor private va începe să se aplice efectiv.