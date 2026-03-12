Bolojan acuză o suveică la angajări: Peste 6.800 de subvenții au ajuns la firme de pază

Premierul Ilie Bolojan a denunțat joi un mecanism de tip „suveică” prin care banii publici destinați stimulării angajării ajung să fie încasați repetat de anumite companii, în special din sectorul pazei. Șeful Guvernului avertizează că a descoperit „abuzuri și rezultate foarte slabe” în programele statului, chiar în ziua în care este așteptată adoptarea bugetului pe 2026.

Acuzațiile vizează o schemă de sprijin prin care angajatorii primesc 2.250 de lei lunar, timp de un an, pentru fiecare persoană angajată din categorii vulnerabile, precum șomerii de lungă durată sau părinții singuri. Potrivit informațiilor publicate de Hotnews, condiția este ca angajatorul să mențină contractul de muncă pentru cel puțin 18 luni. „Un exemplu vine din zona politicilor de ocupare a forței de muncă prin care ar trebui să încurajăm oamenii să muncească și companiile să creeze locuri de muncă reale, cu forme legale”, a declarat Bolojan.

Peste jumătate din subvenții, concentrate în firmele de pază

Datele prezentate de premier arată o anomalie majoră în distribuția acestor fonduri. Deși programul a vizat susținerea economiei reale, cifrele indică o concentrare masivă într-un singur sector. În total, în anul 2025 a fost subvenționată angajarea a peste 13.200 de persoane.

„În ce sectoare s-au făcut cele multe angajări? În construcții, în industrie? Nu. Mai mult de jumătate, adică 6.816 persoane, la firmele de pază. Iar un alt lucru care ridică semne de întrebare este că aceste firme sunt concentrate în doar câteva zone ale țării: București și zona limitrofă, Gorj și Galați”, a precizat premierul pe pagina sa de Facebook.

Cum funcționează mecanismul fraudulos

Ilie Bolojan a explicat în detaliu modul în care aceleași persoane ajung să fie subvenționate de mai multe ori, fără a se obține o integrare reală pe piața muncii. Sistemul se bazează pe încetarea contractului de muncă după o scurtă perioadă, urmată de o nouă angajare la o altă firmă care aplică, la rândul ei, pentru subvenție.

„Practic, o persoană este angajată, firma primește subvenția, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie. Ulterior, persoana respectivă apare angajată la o altă firmă care accesează din nou subvenția. Astfel se creează un mecanism prin care aceleași persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăți, iar companiile accesează repetat subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piața muncii”, a afirmat premierul.

Bolojan cere măsuri urgente Ministerului Muncii

În opinia șefului Executivului, situația a fost posibilă din cauza legislației permisive și a lipsei de vigilență din partea autorităților responsabile. „Neclaritățile din lege au permis astfel de practici, iar cei care ar fi trebuit să le observe nu și-au făcut datoria”, a subliniat el.

Ca urmare a acestor descoperiri, Ilie Bolojan a cerut acțiuni imediate pentru stoparea acestor practici. „Nu mai putem continua să direcționăm bani publici către mecanisme de tip „suveică” doar pentru a se lua banii de la stat. Din acest motiv, la ultima ședință de guvern am dispus Ministerului Muncii găsirea unor soluții și luarea de măsuri concrete pentru a îndrepta lucrurile legate de acest program. Și să-i susținem pe cei care chiar lucrează în economia reală”, a conchis Bolojan.