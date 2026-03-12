Bolojan avertizează – reducerea accizei nu garantează prețuri mici la pompă

Premierul Ilie Bolojan temperează așteptările șoferilor privind o posibilă reducere a accizei la carburanți. O astfel de măsură nu ar garanta prețuri mai mici la pompă, a avertizat el, arătând cu degetul spre conflictul din Orientul Mijlociu drept principal vinovat pentru scumpirile recente. Declarațiile vin în aceeași zi în care Guvernul a prelungit schema de sprijin pentru transportatori.

Conflictul din Orient, vinovat pentru prețuri

Tensiunile geopolitice își spun cuvântul. Potrivit șefului Guvernului, războiul din Orientul Mijlociu a perturbat serios lanțurile globale de aprovizionare cu țiței și combustibili, iar efectele se văd deja în benzinăriile din întreaga lume. El subliniază că există situații unde autoritățile pot acționa și altele care depind exclusiv de evoluțiile internaționale.

„Trebuie să fim cât se poate de realiști și de corecți cu românii. Conflictul din Orient a perturbat puternic lanțul de transport al țițeiului, lanțul de transport al combustibililor care erau procesați de rafinăriile din zonă. Avem în toate piețele din lume creșteri de prețuri pe care le vedem în toate benzinăriile. Sunt lucruri care depind de noi, unde trebuie să intervenim, și lucruri care nu depind de noi, unde trebuie să ne adaptăm. Unde România a avut resurse, cum este componenta de gaz, am luat decizia corectă și practic nu am mai permis creșterea prețurilor la gaz. De anul viitor va fi o cantitate suplimentară exploatată din Marea Neagră”, a spus Bolojan.

Dependența de importuri: Peste două treimi din țiței vine din afară

Vulnerabilitatea României în fața șocurilor externe este accentuată de dependența masivă de importuri. Țara noastră aduce din afară peste două treimi din necesarul de țiței și produse petroliere. Ce înseamnă asta pentru șoferul de rând? Simplu: prețul de la pompă este dictat în mare măsură de bursele internaționale, iar marja de manevră a autorităților este limitată.

„În ceea ce privește celelalte hidrocarburi, țițeiul și derivatele benzină și motorină, aici importăm peste două treimi din cantitate, cea mai mare parte este din importuri. Având în vedere creșterile de prețuri de pe piețele internaționale, dacă facem o comparație cu piața noastră, vedem că prețurile din România au crescut, e adevărat, dar într-o manieră ponderată. Analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi și în mod clar, cu cât acest conflict se prelungește și sunt afectate mai multe rafinării, cu atât efectele vor fi mai mari. Nu sunt ușor de prevăzut. Cu toate măsurile care sunt luate de țările care au disponibilități, de exemplu creșterea producției de către țările OPEC sau disponibilizarea unor resurse din stocuri, ele creează mișcări de prețuri, dar nu pot fi estimate. Dacă vom constata că există o dinamică a acestor prețuri care se duce în creștere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua, care ar putea limita aceste creșteri, ca să fie suportabile pentru cetățeni și economie”, a declarat Ilie Bolojan.

Reducerea accizei, o sabie cu două tăișuri

Întrebat direct despre soluția vehiculată public, cea a reducerii accizei, premierul a fost extrem de precaut. Avertismentul său este tranșant. O astfel de măsură, deși populară la prima vedere, s-ar putea dovedi ineficientă sau chiar contraproductivă. Pericolul, explică Bolojan, este ca scăderea taxei să fie absorbită de companii prin creșterea adaosului comercial, fără ca prețul final la pompă să scadă vizibil.

„E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici. Ce vom face va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem. O scădere de acciză nu îți garantează o scădere de prețuri, ci îți poate garanta creșterea unui adaos comercial”, a declarat premierul.

Guvernul pare să meargă pe o linie prudentă, analizând situația de la o zi la alta. Dacă în cazul gazelor naturale statul a putut interveni pentru a plafona prețurile, mizând pe resursele interne și pe viitoarea exploatare din Marea Neagră, în privința carburanților lucrurile stau puțin diferit. Orice decizie viitoare va depinde strict de dinamica prețurilor și, mai ales, de spațiul fiscal disponibil.