Bolojan către PSD în plin scandal pe buget – mi-e rușine de rușinea voastră

Scandalul pe bugetul de stat pentru 2026 a explodat în plenul Parlamentului, unde liderii coaliției de guvernare s-au contrat în termeni fără precedent. Premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, și-au aruncat replici dure, culminând cu o declarație șocantă a prim-ministrului la adresa partenerilor social-democrați.

Război total în Coaliție

Deși fac parte din același guvern, discursurile liderilor au părut desprinse din lumi paralele. Sorin Grindeanu a lansat un atac frontal la adresa premierului, susținând că pachetul de solidaritate de 1 miliard de lei (adică 0,04% din PIB) a fost o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii. Liderul PSD a respins orice acuzație de înțelegere cu opoziția. „Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Repet: niciun amendament!”, a tunat Grindeanu.

Mai mult, acesta a criticat dur direcția economică a guvernului. „Unde am semnat noi că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile? Prăbușirea consumului? Nu scrie nicăieri. totusi, de 10 luni asta se întâmplă. (…) De aceea, și răbdarea noastră a atins o limită!”, a declarat președintele PSD, care a părăsit ulterior sala de plen.

Replica premierului Ilie Bolojan a fost tăioasă și a lăsat sala mută. „Dacă nu îi cunoșteam pe vorbitori, nu știam cine e la putere și cine e în opoziție. Înainte de a fi membru al unui partid politic, am această responsabilitate față de această țară”, a spus Bolojan. Dar finalul intervenției sale a fost cel care a dinamitat scena politică: „Uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales la colegii din PSD îmi e rușine de rușinea lor și de situația în care sunt puși. Niciodată, în nicio Coaliție, entitate, companie, partid, nu se poate face nimic fără respect și colegialitate.”

Opoziția aruncă gaz pe foc

Profitând de fisurile din putere, opoziția a taxat dur incoerența actului de guvernare. George Simion, liderul AUR, l-a ironizat pe Sorin Grindeanu, despre care a spus că „nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere” și l-a acuzat de ipocrizie pentru că la Timișoara se construiește un stadion de 140 de milioane de euro, în timp ce „părinţii şi bunicii sunt minţiţi că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor”.

Colegul său de la AUR, Petrișor Peiu, a venit cu un avertisment sumbru. „Sunteți foarte aprinși și concentrați pe duelurile astea verbale, dar în această sală plutesc două stafii: acele stafii sunt inflația și recesiunea. Ne aflăm cu o inflație, cea mai mare din UE, care a depășit 9%, în același timp în trimestrul 4 a fost o scădere economică de 2%.”

De la USR, senatoarea Violeta Alexandru a subliniat că soluția pentru pensii sustenabile este alta. „Corect este să ne dăm seama şi să avem curajul să recunoaştem că toţi pensionarii o duc greu. (…) Orice Guvern care vrea binele acestei ţări trebuie să încurajeze munca.”

Cum arată, pe bune, cifrele?

Dincolo de duelurile politice, Alexandru Nazare a prezentat datele concrete ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Veniturile sunt estimate la 159,12 miliarde de lei, iar cheltuielile la 158,90 miliarde, rezultând un excedent de 220 de milioane de lei. Fondurile pentru pensii reprezintă aproximativ 7,6% din PIB. Și bugetul asigurărilor pentru șomaj este pe plus, cu un excedent de 374,4 milioane de lei.

Raluca Turcan a adus o veste bună, menționând că subvenția pentru pilonul I de pensii s-a redus cu 19,92%, ceea ce indică „sustenabilitate crescută”.

Iar deputatul PSD Marius Budăi a făcut un apel la decență în discursul public. „Vă rog din suflet, nu-i mai faceţi pomanagii. Nu le-am dat pomană, le-am dat un sprijin în momente grele, pe care suntem obligaţi să îl dăm”, a spus el, referindu-se la cei 2,8 milioane de pensionari care au beneficiat de pachete de sprijin.

Acuzații, țipete și demisii

Tensiunea a atins cote neașteptate și în afara marilor partide. Deputatul PNL Florin Roman l-a atacat direct pe Sorin Grindeanu (care este și președintele Camerei Deputaților): „Nu am venit să-l atac pe domnul Grindeanu, nu atac oameni în cădere și fără cuvânt. (…) Domnule Grindeanu, nu aţi înţeles nimic din lecţia de ieri.”

Până la urmă, ce s-a mai întâmplat în tot acest haos?

Un episod bizar a avut-o în centru pe Anamaria Gavrilă, președinta POT, care a urlat la fosta sa colegă, Gabriela Porumboiu, după ce aceasta a luat cuvântul. „Nu mergi să vorbești în numele POT. Stai în banca ta! Stai în banca ta, da? Sau dați-vă demisia dacă aveți demnitate”, i-a strigat Gavrilă, reproșându-i că a reprezentat un partid pe care declarase public că nu o mai reprezintă.