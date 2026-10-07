Potrivit ghidului publicat de Newsweek România, mamele asigurate pe cont propriu pot solicita recalcularea indemnizației de maternitate sau de risc maternal și recuperarea diferențelor restante. Demersul presupune verificarea condițiilor de eligibilitate, pregătirea documentelor care susțin cererea și depunerea lor la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS).

Informațiile au fost relatate de Newsweek România. Temeiul invocat pentru recalculare este decizia Curții Constituționale a României (CCR) referitoare la tratamentul discriminatoriu al femeilor asigurate opțional în sistemul public de sănătate. Anterior acestei decizii, majoritatea mamelor din această categorie primeau indemnizații diminuate sau se confruntau cu refuzul acordării unor drepturi de maternitate și risc maternal.

Eligibilitatea depinde de asigurare, concediu și baza de calcul

Sunt vizate femeile care lucrează pe cont propriu, inclusiv persoanele fizice autorizate (PFA), persoanele fizice independente (PFI), cele care exercită profesii liberale și cele cu venituri din drepturi de autor. Verificarea încadrării se face în raport cu următoarele condiții:

Solicitanta a desfășurat activități independente sau a încheiat un contract opțional de asigurare cu CAS.

A beneficiat de concediu de maternitate, care acoperă sarcina și lăuzia, ori de concediu de risc maternal.

Indemnizația primită a fost plafonată sau calculată folosind un venit de bază diferit de cel pentru care au fost plătite contribuțiile de asigurare.

Pentru această ultimă verificare, reperul este venitul la care s-au achitat contribuțiile, comparat cu venitul folosit la stabilirea indemnizației. Documentele privind asigurarea și decizia de acordare a banilor intră, astfel, în aceeași cerere de reanalizare.

Actele trebuie să susțină solicitarea de recalculare

Cererea se adresează Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Pentru solicitantele din București, instituția indicată este Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB).

Dosarul reunește documentele de identificare, cele privind contribuțiile și actele aferente concediului pentru care se cere revizuirea indemnizației:

Cererea tip de recalculare, în care se completează datele personale ale solicitantei și detaliile concediului medical efectuat.

Copia actului de identitate, anexată cererii.

Contractul de asigurare opțională încheiat cu Casa de Sănătate, dacă este cazul, împreună cu dovada plății contribuțiilor. Pentru plățile efectuate se prezintă recipise sau extrase de cont.

Copiile certificatelor de concediu medical pentru maternitate sau risc maternal. Sunt avute în vedere certificatele eliberate de medicul specialist ori de medicul de familie.

Decizia inițială de stabilire a indemnizației, primită de la CAS. Din acest document trebuie să reiasă suma acordată anterior solicitantei.

Menționarea expresă în cerere a numărului deciziei CCR privind neconstituționalitatea prevederilor discriminatorii din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 158/2005.

Înaintea deciziei CCR, angajatelor cu contract individual de muncă indemnizația li se calcula în raport cu veniturile din ultimele șase luni. Femeilor asigurate opțional li se aplicau plafoane și restricții de calcul care le diminuau indemnizația de maternitate, deși își achitaseră integral contribuțiile. Acest tratament diferit a fost contestat în instanță de mame care au cerut recalcularea concediilor medicale de sarcină și lăuzie.

Depunerea se poate face fizic sau electronic

Pentru depunerea fizică, solicitanta se prezintă cu dosarul complet la registratura Casei Județene de Asigurări de Sănătate de care aparține potrivit domiciliului. Acesta este criteriul pentru alegerea instituției la care sunt înregistrate documentele.

Alternativa este transmiterea la distanță, prin e-mail sau prin platforma online a Casei de Sănătate regionale. În această variantă, documentele trebuie scanate clar, astfel încât informațiile din cerere și din actele anexate să fie lizibile.

La depunere se solicită un număr de înregistrare pentru cerere, indiferent de modalitatea aleasă. Termenul indicat pentru răspunsul oficial al Casei de Sănătate este de 30 de zile.

Reanalizarea stabilește suma care urmează să fie plătită

După înregistrare, procedura presupune examinarea dosarului de către Casa de Sănătate și emiterea unei noi decizii privind cuantumul indemnizației, adică suma stabilită în urma recalculării.

Plata restanțelor privește diferența dintre indemnizația recalculată și banii deja încasați. Viramentul se face în contul bancar al solicitantei, care trebuie indicat în cerere.

Refuzul poate fi contestat mai întâi la instituție

Dacă instituția respinge recalcularea motivând că normele metodologice actualizate nu au fost publicate în Monitorul Oficial, pasul indicat este depunerea unei plângeri prealabile. Aceasta este contestația prin care solicitanta cere instituției să revină asupra refuzului.

Plângerea trebuie să solicite aplicarea directă a deciziei Curții Constituționale. Argumentul juridic invocat este că deciziile CCR sunt general obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial.

În cazul unui refuz definitiv, următorul demers indicat este sesizarea Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului județean, pentru soluționarea litigiului cu instituția care a respins cererea.