Bolojan, somat să explice de ce blochează Cartierul Justiției pentru chirii de zeci de milioane

Senatorul PSD Robert Cazanciuc lansează un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză pe șeful Guvernului că refuză să finanțeze proiectul Cartierul Justiției. Iar în acest timp, statul aruncă zeci de milioane de lei anual pe chirii pentru diverse sedii din Capitală.

Explicații cerute public premierului

Până la urmă, cum stau lucrurile? Robert Cazanciuc susține că premierul are o datorie clară față de cetățeni și față de sistemul judiciar. Senatorul a înregistrat marți o interpelare la Senat, ce urmează a fi prezentată în ședința de miercuri, 18 martie 2026, în care cere lămuriri tranșante.

„Premierul Ilie Bolojan are datoria să explice public „rațiunile” nefinanțării unui proiect important funcționării unei justiții eficiente, preferând cheltuirea a zeci de milioane de lei anual pentru sedii închiriate în București. Refuzul de a finanța Cartierul Justiției, asumat în programul de guvernare ce a fost prezentat de domnul Ilie Bolojan în fața Parlamentului atunci când a solicitat votul de încredere, riscă să aducă România în situația delicată de a i se rezilia un Acord cu Banca Mondială, din cauza neîndeplinirii angajamentelor asumate prin Lege pentru finanțarea acestui proiect. Odiseea Cartierului si solicitările adresate premierului se regăsesc în interpelarea pe care am înregistrat-o astăzi la Senat pentru a fi prezentată în ședința de mâine, 18 martie 2026”, a scris senatorul Robert Cazanciuc, marți, pe Facebook.

Risc de reziliere a acordului cu Banca Mondială

Dincolo de cheltuielile curente cu chiriile, miza este mult mai mare. Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi primul, din 2013 încoace, care blochează acest proiect esențial, susținut de toate administrațiile precedente. Dar blocarea finanțării nu înseamnă doar o promisiune încălcată (o promisiune făcută chiar în fața Parlamentului), ci pune în pericol un acord strategic cu Banca Mondială.

Neîndeplinirea angajamentelor luate prin lege pentru finanțarea proiectului ar putea duce la rezilierea acestui parteneriat.

Dosare cărate cu roaba de supermarket

Situația actuală a sistemului de justiție este descrisă în termeni duri de către senator. Justiția se desfășoară în clădiri degradate, iar dosarele sunt manipulate în arhive insalubre, fiind aduse în sălile de judecată pe cărucioare de supermarket.

O imagine dezolantă.

V-ați putea imagina o justiție modernă în astfel de condiții? Soluția propusă, Cartierul Justiției, ar urma să reunească 23 de instituții judiciare. Proiectul ar asigura condiții optime pentru aproximativ 6.000 de angajați și pentru cei circa 10.000 de justițiabili care trec zilnic pragul instanțelor.

Costuri în creștere și un termen-limită îndepărtat

Fiecare an de amânare nu face decât să crească nota de plată finală. Cazanciuc avertizează că inflația, alături de scumpirea materialelor de construcții și a forței de muncă, umflă costurile proiectului cu fiecare lună de întârziere.

E drept că proiectul are un orizont de timp generos. Senatorul PSD estimează că, dacă finanțarea ar fi asigurată constant, Cartierul Justiției ar putea fi finalizat până în anul 2033.