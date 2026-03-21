Brazilia testează BeVant, combustibilul de 28 milioane litri ce poate înlocui motorina

Orașul brazilian Passo Fundo, din statul Rio Grande do Sul, a demarat un proiect pilot inedit. A introdus în parcul auto al primăriei un biocombustibil conceput să înlocuiască integral motorina. Spre deosebire de biodieselul clasic, care este doar amestecat în proporție de circa 15% în Brazilia, noua soluție este gândită să elimine complet combustibilul fosil din orice vehicul diesel.

O soluție pentru piețe incerte

Contextul global face această inițiativă și mai relevantă. Iar primarul orașului Passo Fundo, Pedro Almeida, a declarat că noua soluție apare într-un moment de reală incertitudine pe piețele energetice. „Când vorbim despre aceste conflicte (războiul din Orientul Mijlociu n.r.) și când avem la dispoziție un combustibil alternativ precum BeVant, acesta reprezintă, fără îndoială, un potențial competitiv foarte mare”, a explicat edilul.

Ce este BeVant și cine îl produce

Compania Be8, unul dintre cei mai mari producători de biodiesel din Brazilia, este în spatele proiectului. A primit aprobarea autorităților la finalul anului 2024 pentru a produce combustibilul denumit BeVant chiar în Passo Fundo. Până la urmă, din ce e făcut? Noul combustibil este produs din materii prime precum soia, grăsimi animale și uleiuri uzate.

Proiectul are un obiectiv inițial de producție de 28 de milioane de litri anual. Directorul general al companiei, Erasmo Carlos Battistella, are planuri mari. „Pariem puternic pe BeVant pentru creșterea companiei, atât în Brazilia, cât și în străinătate”, a afirmat acesta.

Costuri și compatibilitate cu motoarele actuale

E drept că noul combustibil este cu aproximativ 15% mai scump decât biodieselul clasic. Numai că este mai ieftin decât HVO („green diesel”), principalul său competitor direct. Autoritățile locale estimează însă că prețul ar putea scădea odată cu creșterea producției și, clar, a cererii.

BeVant este un combustibil de tip „drop-in” (care poate fi turnat direct în rezervor).

Asta înseamnă că poate înlocui direct motorina și poate fi utilizat în motoarele diesel existente fără să fie necesare modificări tehnice. O veste excelentă pentru posesorii de flote.

Primele 17 vehicule intră în teste

În prima etapă a proiectului, 17 vehicule din flota orașului vor utiliza exclusiv BeVant. Printre acestea se numără camioane, buldoexcavatoare și un microbuz, cu un consum estimat de aproximativ 10.000 de litri pe lună. V-ați fi gândit că o țară cu rezerve record de soia, materie primă esențială pentru biocombustibili, ajunge să importe un sfert din motorina pe care o consumă? În acest context, procesatorii de soia și producătorii de biodiesel cer guvernului să permită creșterea procentului de biodiesel în amestecul standard cu motorina.

Dar combustibilul nu este o noutate absolută. Este deja utilizat în competiția de camioane Copa Truck, un campionat extrem de popular în Brazilia. Acolo, vehiculele sunt supuse unor condiții mult mai dure decât în traficul normal, competiția fiind considerată un adevărat „laborator” pentru tehnologii noi. si, BeVant e folosit și de câteva companii de logistică și flote de transport public.