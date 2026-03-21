Bucureștiul ajunge pe locul 2 în Europa la poluarea cu particule PM10

Bucureștiul se confruntă cu niveluri alarmante de poluare, unele studii plasându-l pe locul 2 în rândul capitalelor europene la poluarea cu particule în suspensie PM10. Principalele vinovate? Materialul antiderapant rămas pe străzi după iarnă și șantierele care, nu de puține ori, ignoră complet legea, eliberând nori de praf direct în aerul pe care îl respirăm.

Șantiere și antiderapant, sursele prafului

Aproape la fiecare pas în Capitală se pot vedea șantiere de unde camioanele pline cu moloz și pământ ies direct pe carosabil, fără a avea roțile curățate. La asta se adaugă materialul antiderapant rămas pe străzi după ultimele ninsori, care este ridicat în atmosferă de fiecare mașină care trece. Și, pe bune, cum resimt asta bucureștenii?

Unii locuitori sunt la capătul puterilor. „Toată ziua fac curat. Praf mereu. Este un praf infernal. Infernal și cu ferestrele închise, tot intră praf în casă. Este foarte rău”, se plânge un cetățean.

Riscuri majore pentru sănătate

Dar dincolo de disconfort, problema reală este la nivelul sănătății. Specialiștii atrag atenția asupra particulelor în suspensie PM10 și PM2,5, extrem de nocive. Poluarea cu PM10 se referă la particule cu diametrul mai mic de 10 microni (de aproximativ 10.000 de ori mai mici decât un milimetru), suficient de mici pentru a pătrunde adânc în sistemul respirator.

V-ați gândit vreodată ce înseamnă să respiri constant așa ceva?

„Fiind particule de dimensiuni foarte mici atacă destul de ușor căile respiratorii și terenul alergic este un susținător deosebit. Practic, se produce inflamație la nivelul căilor respiratorii. Cei mai vulnerabili sunt copiii, oamenii în vârstă, îndeosebi pacienții cu boli cronice respiratorii”, a explicat Laura Panait, specialistă în medicină de familie.

Garda de Mediu promite controale

E drept că autoritățile promit măsuri. Garda Națională de Mediu a anunțat că a început o serie de verificări la sursele de poluare identificate. Andrei Corlan, comisarul general al instituției, a detaliat planul de acțiune.

„Garda Națională de Mediu, prin Comisariatul București, a declanșat o acțiune la toate marile șantiere de mare infrastructură. Extinzând toate aceste controale la toate primăriile de sector din București, astfel încât să ne asigurăm că sunt respectate programele de spălare a carosabilului, să ne fie transmise aceste programe și urmează ca săpătămâna viitoare să demarăm control și la Primăria Capitalei”, a declarat oficialul.

Intervenții insuficiente, spun specialiștii

Numai că intervențiile ocazionale nu par să fie de ajuns. Reprezentanții societății civile susțin că este nevoie de o prezență constantă a comisarilor în teren, nu doar de acțiuni punctuale, declanșate când situația devine vizibilă pentru toată lumea.

„Garda de Mediu ar trebui să fie mai prezentă tot timpul și nu doar când avem probleme sesizabile de către oricine, pentru că avem probleme cu calitatea aerului tot timpul anului. Ar trebui să oblige autoritățile prin amenzi sau sesizări să curețe cât mai repede carosabilul”, este de părere Ciprian Gălușcă, președinte al Asociației Platforma pentru Adaptare Climatică.

Iar costurile acestei neglijențe nu sunt doar medicale, ci și financiare. Un studiu publicat în 2024 de Alianța Europeană pentru Sănătate Publică arată că Bucureștiul înregistrează costuri de sănătate cauzate de poluarea aerului estimate la aproximativ 3.000 de euro pe cap de locuitor anual (cele mai mari din Europa).