Bugetul pe 2026 a trecut de Parlament cu 319 voturi. Bolojan – punem România pe baze corecte

Legea bugetului de stat pe 2026 a fost adoptată vineri de Parlament, cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” și o singură abținere. Premierul Ilie Bolojan a afirmat, imediat după votul final, că Guvernul are acum forța necesară „să îndrepte lucrurile şi să pună România pe baze corecte şi realiste”.

Reformele, reflectate în buget

Într-un discurs ținut în plenul Parlamentului, Ilie Bolojan a început prin a le mulțumi parlamentarilor care au susținut proiectul. „Vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care aţi votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni”, a spus acesta. Dar ce înseamnă, pe bune, această nouă abordare? Premierul susține că toate măsurile dure din ultima perioadă se regăsesc acum în construcția bugetară.

Iar mesajul său pentru populație a fost direct. „Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum – reforma administraţiei, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget.”

O centură de siguranţă contra derapajelor

Pe lângă legea bugetului de stat, a fost adoptată și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Votul a fost unul clar (319 pentru, 104 împotrivă, o abținere și doi parlamentari care nu au votat), oferind coaliției o victorie importantă. Potrivit premierului, acest buget nu este doar o înșiruire de cifre, ci și un mecanism de protecție.

„Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor, făcut în ultimele luni, şi risipi finanţele publice”, a explicat Bolojan.

E drept că miza este uriașă.

Șeful Executivului a continuat pe un ton ferm: „Spunem adevărul şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a echilibra situaţia financiară. Avem forţa necesară să îndreptem lucrurile şi să punem România pe baze corecte şi realiste.”

Mesaj pentru partenerii externi: deficitul rămâne la 6,2%

Ilie Bolojan a avut un mesaj și pentru partenerii instituționali, agențiile de rating și instituțiile financiare internaționale. Păstrarea țintei de deficit de 6,2 la sută este, în viziunea sa, dovada că România este „un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate”.

Ce urmează pentru români

Numai că, dincolo de cifrele macroeconomice și de mesajele pentru finanțiștii de la Bruxelles sau New York, oamenii vor să știe ce se întâmplă cu banii lor. Premierul a încercat să îi asigure pe cetățeni că nu vor avea de suferit, ba chiar că investițiile vor continua.

„Mă adresez şi cetăţenilor României cărora le mulţumesc pentru eforturile şi înţelegerea pe care au dovedit-o în această perioadă şi îi asigur că acest buget asigură investiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari şi cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor şi tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta”, a subliniat Bolojan.

Avertismentul de final a vizat însă contextul global. „Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui şoc care poate veni din afară”, a conchis premierul.