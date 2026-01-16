Producătorul auto BYD a înregistrat rezultate semnificative pe piața din România la finalul anului 2025, cu performanțe în segmentele de vehicule electrice și plug-in hybrid. În luna decembrie, modelul BYD SEAL U DM-i a fost cel mai vândut autoturism PHEV, iar BYD Dolphin Surf a ocupat a doua poziție în clasamentul vehiculelor complet electrice, conform datelor citate de Digi24.

Rezultatele din decembrie pe piața locală

Piața auto din România a totalizat 21.312 înmatriculări în decembrie, lună în care BYD a obținut performanțe în categoriile de propulsie alternativă. BYD Seal U DM-i a dominat segmentul vehiculelor hibride plug-in (PHEV), fiind liderul vânzărilor. Producătorul atribuie acest succes unor caracteristici precum autonomia ridicată și eficiența.

În segmentul autoturismelor 100% electrice (EV), modelul compact BYD Dolphin Surf s-a clasat pe locul al doilea în topul vânzărilor din România pentru aceeași perioadă. Modelul este prezentat ca o opțiune pentru mobilitatea urbană, destinată șoferilor care fac tranziția către un vehicul complet electric. Rezultatele cumulate au adus marca pe locul al doilea pe piața combinată EV + PHEV și pe locul al treilea în segmentul exclusiv electric la nivel național.

Performanța BYD pe parcursul întregului an 2025

Pe parcursul întregului an 2025, în România s-au înmatriculat 156.803 unități, o creștere de 3,7% față de 2024. În acest context, BYD a încheiat anul pe locul 6 în topul vânzărilor de vehicule 100% electrice. Marca s-a clasat pe locul 9 în segmentul plug-in hybrid (PHEV) și pe poziția a opta în clasamentul combinat EV + PHEV. Pentru înmatriculările de vehicule electrice și plug-in hybrid din 2025, BYD a fost marca chineză numărul 1 în România.

Strategia locală și creșterea rapidă a mărcii

Aceste rezultate au fost obținute deși BYD s-a lansat oficial pe piața din România în luna mai 2025, ceea ce arată o asimilare rapidă a mărcii de către consumatori. Andrei Duica, Deputy Country Manager BYD Romania, a oferit detalii despre contextul lansării. „Deși la momentul lansării ne bazam pe un program Rabla început în luna Mai 2025, cu o valoare a tichetului de două ori mai mare, iată că BYD a fost achiziționat de către clienți și în lipsa programului. În primele două luni s-au epuizat stocurile de BYD Sealion 7 și BYD Seal, vedetele portofoliului rămânând BYD Seal U DMi și Dolphin Surf. Astăzi în cele 19 puncte de vânzare din România clienții au ocazia să descopere un portofoliu complex de vehicule electrice și plug-in hybrid ce va fi completat anul acesta cu alte modele de referință”, a declarat acesta.

În doar șase luni, compania a depășit branduri consacrate și s-a apropiat de mărci cu o prezență de peste un deceniu pe piață, utilizând exclusiv motorizări electrice și PHEV. Gama de produse, care include modele precum Dolphin Surf, Seal U DM-i și BYD Sealion 7, oferă clienților opțiuni variate de spațiu, confort și performanță electrificată.

BYD devine lider pe piața globală a vehiculelor electrice

Rezultatele din România sunt corelate cu o creștere puternică la nivel internațional. În 2025, BYD a depășit compania americană Tesla, devenind cel mai mare producător mondial de automobile complet electrice (BEV). Cifrele arată că BYD a vândut 2,25 milioane de unități BEV la nivel global, în comparație cu cele 1,64 milioane de unități livrate de Tesla. Această performanță modifică ierarhia industriei auto globale și subliniază cererea pentru soluțiile de mobilitate electrică ale producătorului chinez. Brandul vizează un rol important în evoluția mobilității durabile din România, susținut de rezultatele locale și de poziția de lider global.