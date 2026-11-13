Industria din România a produs cu 6,1% mai puțin în septembrie 2026 decât în septembrie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). În industria prelucrătoare, din care fac parte fabricile, scăderea a fost de 7,2%.

Activitatea mai slabă îi privește pe angajații și firmele din acest sector. Cifrele despre producție arată cât s-a lucrat; evoluția salariilor și a numărului de angajați se urmărește separat. După ajustarea pentru zilele lucrătoare și schimbările obișnuite de la un sezon la altul, producția întregii industrii a fost cu 6,2% sub cea din septembrie 2025.

Scăderea se vede și pe o perioadă mai lungă. În cele nouă luni de la începutul lui 2026 până la sfârșitul lui septembrie, producția industrială a scăzut cu 3,7% față de aceleași luni din 2025. După ajustare, scăderea a fost de 3,9%, potrivit datelor INS.

Fabricile au avut cea mai mare scădere față de anul trecut

În septembrie, cele trei ramuri ale industriei au avut evoluții diferite față de aceeași lună din 2025. Comparate pe aceeași bază, fără ajustarea pentru zile lucrătoare și sezon, cifrele INS arată astfel:

Industria prelucrătoare, care cuprinde fabricile: producție mai mică cu 7,2%.

Producția și furnizarea de energie: producție mai mică cu 3,4%.

Industria extractivă: producție mai mare cu 5,2%.

În primele nouă luni ale anului, tot fabricile au tras în jos rezultatul industriei: producția lor a scăzut cu 4,7% față de ianuarie-septembrie 2025. Pe aceeași bază, producția și furnizarea de energie au crescut cu 1,5%, iar industria extractivă cu 0,7%. După ajustare, scăderea fabricilor pe cele nouă luni a fost de 5,1%.

Față de august, producția a crescut doar înainte de ajustare

Comparată direct cu august 2026, producția industrială din septembrie a crescut cu 13,7%. Fabricile au produs cu 18,9% mai mult. În schimb, producția și furnizarea de energie au scăzut cu 9,7%, iar industria extractivă cu 2,4%, arată INS.

După ajustarea pentru zilele lucrătoare și sezon, producția întregii industrii a scăzut cu 2,6% față de august. Pe această bază, fabricile au înregistrat o scădere de 1,8%, energia de 4,9%, iar industria extractivă de 4,2%.

INS explică, într-un comunicat despre calculul acestui indicator, că acesta urmărește volumul producției industriale și că publică atât cifrele directe, cât și pe cele ajustate. Ajustarea ține seama, între altele, de câte zile lucrătoare are fiecare lună.

Salariul mediu din fabrici a crescut în august

În august 2026, salariul mediu net în industria prelucrătoare a fost de 5.187 de lei pe lună, potrivit datelor INS prezentate de statistici.ro. Salariul mediu brut a fost de 8.608 lei pe lună. Aceste cifre despre salarii privesc luna dinaintea scăderii producției consemnate pentru septembrie.

Față de august 2025, salariul mediu net din industrie a crescut cu 314 lei, sau 6,44%. Salariul mediu brut a fost mai mare cu 517 lei, sau 6,39%, potrivit aceleiași serii de date INS.

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