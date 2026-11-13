Acțiunile Nvidia au scăzut din nou, iar valoarea de piață a companiei s-a redus cu aproximativ 1.600 de miliarde de dolari de la începutul lui octombrie, potrivit estimării Anadolu Agency din 13 noiembrie. Scăderea îi privește pe cei care dețin acțiuni Nvidia, direct sau prin fonduri.

Vineri, acțiunea se îndrepta spre a șasea săptămână consecutivă de scădere, cea mai lungă asemenea serie din 2012. Seria depindea încă de prețul la care se încheia săptămâna.

Valoarea de piață este prețul unei acțiuni înmulțit cu numărul acțiunilor companiei. Cele 1.600 de miliarde de dolari nu sunt pierderea fiecărui investitor. Pentru cine deține acțiunea, schimbarea valorii propriilor bani depinde de câte acțiuni are, de prețul la care le-a cumpărat și de prețul la care le evaluează sau le vinde.

Cât a scăzut prețul unei acțiuni Nvidia

Pe 6 octombrie, acțiunea Nvidia a atins 239,24 dolari, iar compania valora atunci 5.780 de miliarde de dolari, potrivit Axios. Înaintea deschiderii bursei din 12 noiembrie, o acțiune era cotată la 160,85 dolari, potrivit Associated Press. Publicația a descris cotația ca fiind cu peste 30%, mai precis cu 34%, sub maximul istoric.

Între prețul de 239,24 dolari și cotația de 160,85 dolari sunt 78,39 dolari pe acțiune. Acesta este cazul unei acțiuni cumpărate la maximul indicat de Axios și evaluate la cotația dinaintea deschiderii pieței din 12 noiembrie. Pentru aceeași scădere a valorii companiei, Axios estima pe 12 noiembrie aproximativ 2.000 de miliarde de dolari pierduți față de maximul din 6 octombrie; estimarea Anadolu Agency din 13 noiembrie era de aproximativ 1.600 de miliarde de dolari de la începutul scăderii din octombrie.

Nvidia și-a schimbat conducerea după începerea scăderii

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație, a anunțat Nvidia. Scăderea acțiunii începuse înaintea demisiei, pe fondul îngrijorărilor legate de costul împrumuturilor și de investițiile în infrastructura pentru inteligență artificială.

Colette Kress conduce temporar compania și își păstrează funcția de director financiar. Consiliul caută un director general permanent atât în interiorul companiei, cât și în afara ei. Nvidia a transmis că se așteaptă ca activitatea, angajamentele față de clienți și planurile pentru produse să continue „without interruption”, adică fără întreruperi.

Rezultatele Nvidia sunt programate pe 17 noiembrie

Nvidia a anunțat pentru marți, 17 noiembrie, publicarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea al anului său fiscal 2027, încheiat la 25 octombrie 2026. Acesta va fi primul raport financiar publicat după numirea lui Kress la conducerea temporară. Compania a programat anunțul rezultatelor în jurul orei 13:20 pe coasta de vest a SUA, urmat de discuția cu investitorii la ora 14:00, adică 17:00 pe coasta de est.

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