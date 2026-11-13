În datele pentru 2024, salariile medii nete au fost mai mari la stat în învățământ, sănătate, transport și depozitare, alte servicii și unele activități financiare. Pentru o ofertă de muncă din 2026, sporurile și beneficiile pot schimba comparația, dar media unui domeniu nu spune cât va primi un anumit angajat.

Comparația pe 56 de activități a fost publicată în mai 2026 de Știrile ProTV, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS) pentru 2024. Ea pune alături statul și întregul sector privat, nu doar marile companii.

Unde au fost mediile mai mari la stat

Tabelul arată câștigul mediu net lunar din 2024, în lei. Sunt incluse domenii în care diferențele au mers în ambele sensuri, nu toate cele 56 de activități din comparație.

Domeniu Stat

lei net/lună Privat

lei net/lună Activități financiare auxiliare 10.697 4.565 Transporturi terestre 6.949 3.431 Extracția cărbunelui 7.684 2.846 Învățământ 5.840 3.524 Transport și depozitare 6.655 3.903 Alte servicii 7.452 3.047 Sănătate și asistență socială 5.212 4.227 IT și comunicații 6.059 10.640 Editare și producție media 5.806 8.870 Transport aerian 7.384 10.174 Cercetare-dezvoltare 6.509 8.372

În activitățile financiare auxiliare, media de la stat a depășit-o pe cea din privat cu 6.132 lei, adică aproximativ 134% din media privată. În învățământ, diferența a fost de 2.316 lei, aproximativ 66%. În IT și comunicații, sensul s-a inversat: media privată a fost cu 4.581 lei, aproximativ 76%, peste cea de la stat. Privatul a avut o medie mai mare și în extracția petrolului.

Aceste diferențe nu arată că sporurile le-au produs și nici că două posturi identice sunt plătite astfel. O medie adună funcții, vechimi și programe de lucru diferite; ea nu arată câți angajați câștigă peste sau sub sumă. Statistica anuală a INS pe activități include și angajați din privat în învățământ și sănătate, dar nu cuprinde forțele armate și personalul asimilat. Seria INS disponibilă până în august 2026 nu oferă singură o comparație între posturi similare de la stat și din companii.

Cum se compară două oferte

Salariul de bază este suma stabilită pentru post înainte de sporuri. Venitul brut din muncă poate include și sporuri, prime, indemnizații, concedii plătite, tichete și vouchere. Pentru comparație, salariile de bază se pun unul lângă altul, apoi se adaugă separat drepturile regulate și cele care depind de o condiție.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, fără deduceri și alte drepturi, contribuția la pensie este 25%, adică 1.500 de lei, iar contribuția la sănătate este 10%, adică 600 de lei. Baza pentru impozit rămâne 3.900 de lei; impozitul de 10% este 390 de lei, iar salariul net este 3.510 lei. Codul fiscal stabilește aceste cote. Contribuția de 2,25% pentru asigurarea muncii este plătită de angajator, nu se scade din netul salariatului.

Un exemplu cu două oferte arată de ce salariul de bază nu este tot pachetul. Ambele posturi au, în exemplu, același program și câte 6.000 de lei brut pe lună, timp de un an întreg. Oferta privată nu are alte beneficii în acest exemplu: la calculul de mai sus, înseamnă 42.120 de lei net pe an.

La postul public din exemplu, angajatul îndeplinește condițiile pentru indemnizația de hrană de 347 lei brut lunar și pentru voucherul de vacanță de 800 lei pe an. Dacă lucrează toate lunile integral și indemnizația este tratată în calcul ca venit salarial obișnuit, brutul lunar ajunge la 6.347 lei. După contribuții și impozit, calculul simplificat dă aproximativ 3.713 lei net lunar, adică aproximativ 44.556 lei net într-un an. Voucherul de 800 lei se ține separat de banii primiți în cont: valoarea combinată din exemplu ajunge la aproximativ 45.356 lei, cu 3.236 lei peste oferta privată, dar nu toată suma este numerar.

Un spor promis numai pentru anumite condiții de muncă sau o primă legată de rezultate nu intră în totalul sigur al niciuneia dintre oferte. Calculul se reface după ce sunt cunoscute suma, condițiile de acordare și reținerile aplicabile. Nici beneficiul de hrană, nici voucherul din exemplu nu se acordă automat oricărui angajat public.

Ce drepturi pot schimba suma

La stat, limita de 30% pentru sporuri și alte drepturi este calculată pentru bugetul instituției care plătește salariile, nu este un spor garantat fiecărui angajat. Legea-cadru nr. 153/2017 stabilește și indemnizația de hrană de 347 lei lunar în 2026 pentru personalul cu salariu lunar de cel mult 6.000 lei net. Ea se acordă în funcție de timpul lucrat și nu revine celor care primesc alte drepturi de hrană prevăzute de lege sau ocupă funcții de demnitate publică. În învățământ, pragul se verifică față de salariul net al funcției de bază.

În 2026, potrivit Legii nr. 141/2025, personalul instituțiilor publice cu salariu de bază lunar net de cel mult 6.000 lei primește vouchere de vacanță de 800 lei pe an. Legea menține salariile de bază la nivelul din decembrie 2025 pentru aceeași funcție și aceleași condiții, iar sporurile și celelalte elemente salariale la cel mult nivelul de atunci. Cei 800 lei nu sunt salariu net lunar.

O deplasare de serviciu poate aduce, în condițiile HG nr. 714/2018, o indemnizație de 23 lei pe zi. Pentru o deplasare de peste 50 km din care angajatul nu se poate întoarce la sfârșitul zilei, este prevăzută și o alocație de cazare de 265 lei pe zi. Aceste sume depind de deplasarea efectivă și nu se trec ca venit lunar garantat. În privat, primele și beneficiile se verifică în oferta angajatorului, nu în media domeniului.

Unde se verifică un post public

Instituțiile publice trebuie să afișeze la sediu și pe site, la 31 martie și la 30 septembrie în fiecare an, salariile de bază pentru funcții, sporurile, voucherele, indemnizația de hrană, celelalte drepturi și limitările lor. Pentru a compara două posturi, pașii sunt:

Se caută în lista instituției funcția vizată și salariul ei de bază. Se notează separat sporurile, condițiile lor, indemnizația de hrană și beneficiul de vacanță care se aplică acelui post. Se cer pentru ambele oferte salariul brut, netul estimat, programul și condițiile primelor. Se compară aceeași perioadă de lucru, cu banii primiți în cont separați de vouchere și de sumele condiționate.

Lista publică arată drepturile unei funcții, nu promite că un candidat va primi media domeniului. Pentru oferta concretă contează funcția, locul de muncă, programul și condițiile în care drepturile se acordă.

Întrebări frecvente

Militarii intră în mediile INS pentru administrație?

Nu. Statisticile pe aceste activități nu includ forțele armate și personalul asimilat.

Indemnizația de hrană se plătește întreagă pentru o lună lucrată parțial?

Nu. Ea se calculează după timpul efectiv lucrat în luna anterioară, dacă angajatul îndeplinește celelalte condiții.

Militarii și polițiștii primesc același voucher de vacanță?

Pentru categoriile prevăzute din apărare, ordine publică și securitate națională, legea stabilește în 2026 decontarea serviciilor turistice în limita a 800 lei, nu același voucher. Se aplică și condiția privind salariul net relevant, de cel mult 6.000 lei.

O deplasare de o zi aduce bani pentru cazare?

Nu. Pentru o singură zi nu se acordă alocația de cazare, iar indemnizația de delegare se plătește numai dacă deplasarea durează cel puțin 12 ore.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, seriile TEMPO FOM106E și FOM106G; prelucrarea datelor INS pentru 2024 publicată de Știrile ProTV în mai 2026; Legea-cadru nr. 153/2017; Legea nr. 141/2025; Codul fiscal și normele sale; HG nr. 714/2018.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.