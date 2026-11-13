Dacă ai lucrat în fosta grupă I, vârsta de pensionare scade, de regulă, cu 6 luni pentru fiecare an întreg recunoscut; în fosta grupă a II-a, scade cu 4 luni pe an. Reducerea se aplică vârstei standard care ți se potrivește după luna și anul nașterii, numai dacă ai numărul complet de ani de contribuții cerut pentru cazul tău.

De la ce vârstă începe calculul

În sistemul public, Legea nr. 360/2023 stabilește vârsta standard finală la 65 de ani pentru femei și bărbați. Regula se aplică în principal din 1 septembrie 2024. Pentru femei, trecerea la 65 de ani este treptată, așa că vârsta personală nu se ia automat din această cifră.

Cauți luna și anul nașterii în tabelul din anexa nr. 5, care arată vârsta standard și anii de contribuții ceruți. O femeie născută în aprilie 1964 ajunge la vârsta standard de 62 de ani și 7 luni în noiembrie 2026. Pentru ea, numărul complet de ani de contribuții este de 33 de ani și 7 luni. În regimul general, un bărbat are vârsta standard de 65 de ani și are nevoie de 35 de ani de contribuții pentru reducerea obișnuită.

Pentru pensia la vârsta standard sunt necesari cel puțin 15 ani de contribuții. Cei 15 ani nu sunt însă suficienți pentru reducerea obișnuită acordată pentru grupa de muncă.

Cât scade vârsta pentru fiecare grupă

Grupele I și II privesc munca desfășurată înainte de 1 aprilie 2001. După această dată, legea folosește în principal denumirile de condiții speciale și condiții deosebite. Fosta grupă a II-a este tratată, de regulă, ca muncă în condiții deosebite; unele activități încadrate în acea grupă intră însă în condițiile speciale prevăzute de lege.

Grupa I și condițiile speciale: 6 luni de reducere pentru fiecare an întreg, până la 10 ani de reducere pentru cel puțin 20 de ani lucrați.

Grupa a II-a și condițiile deosebite: 4 luni de reducere pentru fiecare an întreg, până la 7 ani de reducere pentru cel puțin 21 de ani lucrați.

Acestea sunt reducerile obișnuite din articolul 48 al legii. Pentru anumite activități speciale, articolul 49 prevede reduceri distincte de 11, 13 sau 20 de ani; lucrul în zone cu radiații are reguli proprii. Nu orice muncă grea sau periculoasă intră în aceste categorii: locul de muncă trebuie să aibă încadrarea cerută de lege.

Cum calculezi dacă ai lucrat în ambele grupe

De exemplu, un bărbat pentru care vârsta standard este de 65 de ani are 10 ani întregi recunoscuți în grupa I, 9 ani întregi în grupa a II-a și încă 6 luni în fiecare grupă. Cei 10 ani întregi din grupa I îi aduc o reducere de 5 ani. Cele 6 luni rămase din grupa I, care nu aduc singure o reducere din tabel, se pot aduna cu cele 6 luni din grupa a II-a. Împreună, acestea formează încă un an în condiții deosebite.

Astfel, în calcul intră 10 ani pentru grupa a II-a și condițiile deosebite: 10 × 4 luni înseamnă 3 ani și 4 luni. Reducerea totală este de 8 ani și 4 luni, iar vârsta rezultată este de 56 de ani și 8 luni. Exemplul presupune că toate perioadele sunt dovedite și că bărbatul are cei 35 de ani de contribuții ceruți pentru reducere.

Articolul 48 permite adunarea reducerilor în limitele legii. Împreună cu reducerile care pot fi cumulate potrivit articolului 51 și altor acte speciale, reducerea totală nu poate depăși 11 ani. În regimul general, vârsta astfel redusă nu poate coborî sub 52 de ani pentru femei și 54 de ani pentru bărbați; unele activități speciale au alte limite.

Câți ani de contribuții trebuie să ai

Reducerea obișnuită pentru grupa I, grupa a II-a, condiții speciale sau deosebite cere numărul complet de ani de contribuții din rândul persoanei din anexa nr. 5. Normele de aplicare precizează această condiție la articolele 20-22. Anii lucrați în grupă nu înlocuiesc, singuri, anii de contribuții care lipsesc.

Anumite activități speciale din articolele 49 și 50 au condiții proprii. De aceea, cine a lucrat într-o astfel de activitate verifică întâi regula locului de muncă, nu aplică automat reducerea de 6 luni pe an.

Cu ce acte dovedești grupa de muncă

Pentru perioadele de dinainte de 1 aprilie 2001, articolul 133 al legii pornește de la înscrierea din carnetul de muncă. Dacă înscrierea lipsește sau este greșită, dovada se face cu o adeverință în original de la fostul angajator, de la deținătorul legal al arhivei ori de la un operator autorizat.

Cererea de pensionare și actele care arată anii de contribuții și perioadele lucrate în grupă.

Carnetul de muncă, pentru perioadele și încadrarea înscrise în el.

Adeverința în original, când încadrarea în grupă lipsește din carnet sau este greșită. Ea trebuie să arate perioada, grupa, partea din program lucrată în acele condiții și temeiul încadrării.

Adeverința trebuie să se sprijine pe acte care pot fi verificate, precum nominalizări, contracte, decizii interne sau state de plată. Meseria trecută în carnet nu dovedește singură că locul de muncă a fost încadrat într-o anumită grupă.

Pașii până la decizia de pensionare

Cauți în anexa nr. 5 vârsta standard și numărul complet de ani de contribuții pentru luna și anul nașterii tale. Verifici în carnet perioadele de grupă și ceri adeverința în original pentru înscrierile lipsă sau greșite. Aduni reducerile pentru perioadele recunoscute, aplici plafoanele și verifici dacă ai anii de contribuții ceruți. Pentru activitățile speciale, verifici regula lor distinctă. Depui cererea și actele la casa teritorială de pensii în cel mult 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor. Dacă depui mai târziu, drepturile se acordă de la data înregistrării cererii. Urmărești decizia. Casa de pensii are 45 de zile de la înregistrarea cererii; termenul poate fi prelungit cu 30 de zile în cazurile prevăzute de lege.

Dacă o adeverință este greșită sau incompletă, ceri corectarea ei de la emitent și soliciți casei de pensii să o ia în calcul. Dacă decizia rămâne greșită, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare.

Vârsta redusă nu este pensie anticipată

Pensionarea pe baza anilor recunoscuți în grupă înseamnă pensie pentru limită de vârstă acordată la o vârstă redusă. Nu are diminuarea aplicată pensiei anticipate.

Pensia anticipată poate fi acordată cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard și cere numărul complet de ani de contribuții. Suma ei scade pentru fiecare lună de anticipare cu un procent între 0,40% și 0,20%, în funcție de anii lucrați peste numărul complet cerut. Anticiparea nu se adună cu reducerea pentru grupa de muncă. Când pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă, diminuarea se elimină.

Întrebări frecvente

Am 15 ani în grupa I. Cu cât scade vârsta?

Pentru 15 ani întregi recunoscuți în grupa I, tabelul legal arată o reducere de 7 ani și 6 luni. Reducerea cere și numărul complet de ani de contribuții care ți se aplică.

Contează dacă am lucrat în grupă doar o parte din zi?

Da. Ordinul nr. Potrivit 50/1990, de obicei, munca în grupa I trebuia să acopere minimum 50% din program, iar cea din grupa a II-a, minimum 70%; perioada recunoscută se calculează proporțional cu timpul lucrat efectiv. Pentru munca în subteran există o excepție de la aceste praguri.

Ce reducere există pentru lucrul în zone cu radiații?

Pentru zona I, cel puțin 22 de ani lucrați aduc o reducere de 20 de ani. Pentru zona II, cel puțin 25 de ani aduc o reducere de 18 ani. Potrivit articolului 50, vârsta redusă în aceste cazuri nu poate fi sub 45 de ani.

Au minerii aceeași reducere ca în grupa I?

Nu în toate cazurile. Articolul 49 prevede o reducere distinctă de 20 de ani pentru anumite activități miniere, dacă sunt îndeplinite condițiile speciale ale acelei reguli.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii; normele de aplicare a legii; Casa Națională de Pensii Publice, anexa nr. 5; Ordinul nr. 50/1990.

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