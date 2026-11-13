Primele gaze din Neptun Deep ar urma să intre în rețeaua de transport a României în prima jumătate a anului 2027, estimează OMV Petrom și Romgaz. Pentru gospodării, factura la gaze se calculează în prezent după regulile valabile până la 31 martie 2027, nu după data la care începe producția din Marea Neagră.

OMV Petrom și Romgaz dețin fiecare jumătate din proiect. OMV Petrom conduce lucrările, iar fiecare companie își va vinde separat partea de gaze. Cele două au anunțat calendarul în septembrie 2026.

Estimarea este mai timpurie decât cea din planul Transgaz actualizat în noiembrie 2025. Atunci, compania care transportă gazele prin rețeaua națională prevedea că extracția și transportul din Neptun Deep vor începe în toamna anului 2027, prin conducta Tuzla-Podișor.

Cum se calculează factura la gaze până în martie 2027

Pentru consumul gospodăriilor din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, Ordonanța nr. 12/2026 cere producătorilor să livreze anumite cantități de gaze din producția internă la 110 lei/MWh. Acesta este prețul pentru livrarea gazului către furnizori și ceilalți cumpărători prevăzuți de act. Furnizorul adaugă în prețul facturat costul furnizării, tarifele stabilite prin reglementări și taxele.

OMV Petrom și Romgaz nu au anunțat un preț al gazelor Neptun Deep pentru clienții casnici. Intrarea lor în rețea poate mări oferta de gaze, însă suma plătită de o gospodărie depinde de regulile de facturare și de costurile incluse în factura ei.

Producția va crește treptat după primele livrări

OMV Petrom estimează că Neptun Deep va ajunge la o producție de aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2027. Primele livrări, așteptate în prima jumătate a anului, vor fi urmate de creșterea treptată a producției și de teste ale instalațiilor. În planul său, Transgaz estimează un volum anual de aproximativ 8,16 miliarde de metri cubi.

Gazele vor putea intra în rețeaua națională prin capacitatea de transport rezervată de Romgaz Black Sea Limited, firma prin care Romgaz participă la proiect. Acordul cu Transgaz acoperă perioada din septembrie 2026 până în septembrie 2042 și privește transportul gazelor.

Ce lucrări rămân până la pornire

În septembrie 2026, OMV Petrom anunța că platforma de producție Neptun Alpha și conducta de pe fundul mării fuseseră instalate, iar șapte dintre cele zece sonde erau finalizate. Compania lega calendarul mai precis de acest progres și spunea că „proiectul se derulează conform planului”.

Lucrările continuă la sonde, la conductă și la stația care măsoară gazul. Înainte de punerea în funcțiune, instalațiile trebuie inspectate și testate, potrivit calendarului prezentat de OMV Petrom și Romgaz.