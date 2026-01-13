O porțiune de șosea s-a surpat la intrarea în Câmpina dinspre Cornu, afectând terasamentul drumului. Autoritățile au impus restricții de circulație, inclusiv limitarea traficului greu, conform informațiilor publicate de Adevărul.

Alunecare de teren afectează drumul de acces în Câmpina

Carosabilul de la intrarea în municipiul Câmpina, dinspre DN1 și localitatea Cornu, a fost afectat de o alunecare de teren. Terasamentul drumului s-a surpat, agravând situația. Autoritățile au luat măsuri pentru a asigura siguranța traficului.

Accesul a fost restricționat pe o parte a drumului. Traficul greu este limitat prin restricții de tonaj, potrivit Ziarului Prahova. Autoritățile locale au anunțat că vor solicita sprijin de la nivel central pentru stabilizarea zonei și refacerea infrastructurii afectate.

Primăria Câmpina a solicitat ajutor încă din 2025

Primăria Câmpina afirmă că a semnalat problema anterior. În cursul anului 2025, au fost transmise cinci adrese oficiale către instituțiile competente, solicitând remedierea situației. Autoritățile locale susțin că erau conștiente de pericol.

Solicitările repetate către instituțiile competente sugerează o întârziere în alocarea resurselor necesare pentru rezolvarea problemei. Surparea drumului a dus la impunerea restricțiilor de circulație. Autoritățile locale trebuie să găsească soluții pentru a restabili traficul normal și a preveni alte incidente.

Alte alunecări de teren în zonă la finalul anului trecut

La finalul anului trecut, pe DN1, au avut loc alte două alunecări de teren în localitățile Comarnic și Cornu. Aceasta este a treia situație de acest fel înregistrată în zonă într-un interval scurt de timp. Frecvența alunecărilor de teren ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea solului.

Aceste incidente repetate ar putea fi cauzate de precipitațiile abundente, eroziunea solului sau activitățile umane care destabilizează terenul. Autoritățile trebuie să investigheze cauzele alunecărilor de teren și să ia măsuri preventive pentru a evita alte incidente. Aceste măsuri ar putea include consolidarea terasamentelor, construirea de ziduri de sprijin sau implementarea unor sisteme de drenaj.

Impactul restricțiilor de circulație

Restricțiile de circulație impuse la intrarea în Câmpina vor afecta traficul local și regional. Șoferii vor trebui să folosească rute alternative, ceea ce va duce la creșterea timpilor de călătorie și la aglomerație. Transportatorii de mărfuri vor fi afectați de restricțiile de tonaj, ceea ce ar putea duce la întârzieri în livrări și la creșterea costurilor.

Autoritățile trebuie să informeze publicul cu privire la restricțiile de circulație și la rutele alternative. De asemenea, este necesară accelerarea procesului de stabilizare a zonei și de refacere a infrastructurii afectate pentru a minimiza impactul asupra traficului și a economiei locale. Colaborarea dintre autoritățile locale, regionale și centrale este necesară pentru a găsi soluții.