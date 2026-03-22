Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației au realizat în weekend o captură impresionantă de țigări de contrabandă, evaluate la peste 100.000 de euro. Marfa, aproape 26.000 de pachete, a fost descoperită într-un microbuz al cărui șofer a refuzat să oprească la semnal, declanșând o urmărire în trafic.

Urmărire ca în filme și foc de avertisment

Totul a început vineri după-amiază, în timpul unei acțiuni specifice în Sighetu Marmației. Polițiștii de frontieră au efectuat semnale regulamentare de oprire unui microbuz înmatriculat în România. Dar șoferul nu a avut nicio intenție să se conformeze. A apăsat pedala de accelerație, forțând autoritățile să pornească în urmărirea lui.

După aproximativ un kilometru, bărbatul a abandonat autovehiculul și a fugit într-o zonă împădurită din apropierea municipiului. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă în astfel de momente? Ei bine, lucrurile au escaladat rapid.

„Pentru imobilizarea şi reţinerea persoanei, poliţiştii de frontieră au efectuat somaţiile legale prin voce şi apoi au executat un foc de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Imediat, conducătorul auto a fost reţinut şi identificat ca fiind un bărbat de 33 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş, iar în interiorul autoutilitarei au fost observate mai multe colete învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu ţigări, motiv pentru care s-a dispus conducerea şoferului, împreună cu mijlocul de transport, la sediul Poliţiei de Frontieră, pentru continuarea cercetărilor”, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Ce au găsit polițiștii în microbuz

Odată ajunși la sediu, polițiștii au inventariat marfa. În interiorul microbuzului se aflau 52 de baxuri ce conțineau, în total, 25.998 de pachete de țigări. Valoarea acestora pe piața neagră depășește 500.000 de lei.

O captură impresionantă.

Autovehiculul folosit pentru transport, estimat la o valoare de 20.000 de lei, a fost si indisponibilizat. Șoferul, un maramureșean de 33 de ani, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior Judecătoria Sighetu Marmației a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Acum se află în arestul IPJ Maramureș.

Percheziții și o rețea mai amplă

Iar cercetările nu s-au oprit aici. Până la urmă, o astfel de cantitate indică de obicei o rețea bine organizată. În data de 21 martie, polițiștii, sub coordonarea unui procuror, au descins la șapte adrese din județul Maramureș.

„În continuarea cercetărilor, în data de 21 martie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei au pus în aplicare un număr de 7 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza judeţului Maramureş. Astfel, au fost ridicate mai multe obiecte şi mijloace materiale de probă precum telefoane mobile, cartele de telefonie, un binoclu, staţii emisie – recepţie şi ţigări cu timbru Duty Free”, mai arată aceeași sursă.

Ancheta (care vizează infracțiunea de contrabandă) a scos la iveală că, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, mai multe persoane din Maramureș au introdus ilegal în România, din Ucraina, cantități semnificative de țigări. Acestea erau transportate peste râul Tisa. În urma acțiunilor desfășurate în acest interval, cantitatea totală de țigări confiscată de la rețea se ridică la aproximativ 50.000 de pachete.