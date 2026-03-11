Casa Albă reacționează: Trump nu ar fi fericit dacă Rusia a ajutat Iranul cu informații

Casa Albă a transmis o primă reacție după acuzațiile că Moscova ar fi furnizat informații secrete Iranului despre mișcările armatei americane. Administrația de la Washington a afirmat că președintele Donald Trump nu ar fi „fericit” dacă Rusia ar împărtăși astfel de date cu Teheranul, adoptând însă un ton reținut.

Informația a fost publicată inițial vinerea trecută de Washington Post, care a raportat că Moscova a transmis Teheranului date secrete, inclusiv locațiile navelor de război și ale avioanelor americane din regiune. Potrivit Digi24, care citează Kyiv Post, reacția oficială a Washingtonului a venit abia marți, la câteva zile după apariția articolului și după o convorbire telefonică între Trump și liderul de la Kremlin.

Ce a declarat Casa Albă

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a fost cea care a formulat răspunsul administrației americane, evitând o critică directă la adresa Moscovei. Ea a confirmat că un mesaj a fost transmis pe canale diplomatice către Rusia, exprimând nemulțumirea Washingtonului față de o astfel de posibilitate.

„Președintele și trimisul său special (Steve) Witkoff au declarat amândoi că, desigur, au transmis Rusiei un mesaj prin care au precizat că, dacă acest lucru se întâmplă, nu sunt mulțumiți și speră că nu se va întâmpla”, a declarat Karoline Leavitt în cadrul unei conferințe de presă.

Poziția ambiguă a trimisului special

Steve Witkoff, un om de afaceri care a condus negocierile SUA cu Rusia și Iranul în ultimele luni, a sugerat că Moscova ar trebui crezută pe cuvânt atunci când neagă acuzațiile. Întrebat de jurnaliștii de la CNBC dacă rușii au împărtășit informații secrete și de ce Washingtonul ar renunța la o parte din sancțiuni în acest context, răspunsul său a fost evaziv.

„Nu sunt ofițer de informații, așa că nu vă pot spune”, a declarat Witkoff. Acesta a adăugat că Rusia ar trebui crezută atunci când neagă că a transmis date clasificate către Teheran.

Relația complexă cu Moscova în contextul războiului

Reacția temperată a Washingtonului vine într-un context diplomatic și economic complicat. Luni, în timpul unei convorbiri telefonice, președintele Trump a afirmat că Vladimir Putin dorește să fie „de ajutor” în Orientul Mijlociu. Această declarație a fost făcută chiar dacă liderul rus a oferit „sprijin neclintit” noului lider suprem al Iranului.

Mai mult, pe fondul creșterii prețurilor la țiței din cauza războiului din Iran, Washingtonul a suspendat sancțiunile asupra unei părți din exporturile de petrol rusesc. Aceste sancțiuni fuseseră impuse inițial pentru a reduce fondurile Rusiei destinate războiului din Ucraina.