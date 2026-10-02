ROBOR a urcat la fixingul din 2 octombrie

Dobânzile de referință pentru 2 octombrie 2026 arată creșteri zilnice pentru toate cele patru scadențe ROBOR urmărite. Fixingul este valoarea stabilită în fiecare zi lucrătoare pe baza cotațiilor transmise de băncile participante.

Seriile zilnice publicate de Banca Națională a României (BNR) BNR indică următoarele niveluri:

ROBOR la 3 luni a ajuns la 6,11% pe an, cu 0,05 puncte procentuale peste nivelul din ședința de la 1 octombrie 2026;

ROBOR la 6 luni a urcat la 6,16% pe an, cu 0,04 puncte procentuale față de ședința precedentă;

ROBOR la 12 luni a crescut la 6,22% pe an, tot cu 0,04 puncte procentuale;

ROBOR la 1 lună a ajuns la 6,07% pe an, după un avans zilnic de 0,04 puncte procentuale.

IRCC de 5,57% se aplică până la sfârșitul anului

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) aflat în vigoare este de 5,57% pe an. Valoarea, calculată din tranzacțiile interbancare din trimestrul al doilea al anului 2026, se aplică în contracte în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026.

Indicele precedent, aferent trimestrului întâi din 2026, a fost de 5,56%. Modificarea este de 0,01 puncte procentuale. Indicele zilnic din 1 octombrie 2026 a ajuns la 5,99%, cu 0,06 puncte peste valoarea din 30 septembrie, iar în ultimele ședințe publicate a variat între 5,52% și 5,99%.

Ratele lunare diferă în funcție de indice, sold și termen

Calculele publicate de Dobânzile azi folosesc o marjă bancară de 2 puncte procentuale, aleasă numai ca exemplu. Marja reală este cea din contract și diferă de la o bancă la alta.

Un credit nou de 300.000 de lei pe 30 de ani, cu dobândă IRCC plus 2 puncte, are o rată lunară de 2.112 lei. La indicele din trimestrul al doilea al anului 2025, rata ar fi fost de 2.214 lei. Diferența este de 102 lei mai puțin pe lună și 1.222 de lei mai puțin pe an;

Un credit nou de 150.000 de lei pe 25 de ani, calculat cu aceeași marjă, are o rată de 1.115 lei. La indicele de acum un an, plata ar fi fost de 1.164 de lei, ceea ce înseamnă o scădere de 48 de lei pe lună și de 580 de lei pe an;

Un credit vechi cu un sold de 200.000 de lei și 20 de ani rămași, legat de ROBOR la 3 luni plus 2 puncte, are o rată de 1.687 de lei. La valoarea indicelui din 2 octombrie 2025, rata ar fi fost de 1.736 de lei, cu 49 de lei mai mult pe lună și 589 de lei mai mult pe an;

Un credit vechi de 100.000 de lei, cu 15 ani rămași și dobândă ROBOR la 6 luni plus 2 puncte, are o rată de 965 de lei. Calculul cu indicele din 2 octombrie 2025 ar fi dat 994 de lei, o diferență de 29 de lei pe lună și 344 de lei pe an.

Ratele efectiv plătite pot include comisioane, asigurări și alte costuri prevăzute de contract.

ROBOR la 3, 6 și 12 luni a crescut pe termen scurt, dar rămâne sub valorile anuale

ROBOR la 3 luni era de 5,97% în urmă cu 7 zile, la 25 septembrie 2026. Creșterea până la nivelul curent este de 0,14 puncte procentuale. La 2 septembrie și 3 iulie, adică în urmă cu 30 și 90 de zile, indicele era de 5,84%, cu 0,27 puncte sub valoarea din 2 octombrie.

În urmă cu un an, ROBOR la 3 luni era de 6,50%, cu 0,39 puncte peste nivelul curent. În ultimele 12 luni, indicele a coborât până la un minim de 5,74% la 27 februarie 2026, iar maximul a fost atins la 2 octombrie 2025.

ROBOR la 6 luni era de 6,03% la 25 septembrie, diferența față de nivelul curent fiind de 0,13 puncte. Valorile din 2 septembrie și 3 iulie au fost de 5,92%, cu 0,24 puncte mai mici. Indicele se situa la 6,65% în urmă cu un an, cu 0,49 puncte peste valoarea actuală. Intervalul ultimelor 12 luni este cuprins între minimul de 5,78% din 2 martie 2026 și maximul anual înregistrat la 2 octombrie 2025.

La scadența de 12 luni, nivelul din 25 septembrie a fost de 6,09%, cu 0,13 puncte sub cel curent. Indicele era de 5,98% atât la 2 septembrie, cât și la 3 iulie, diferența fiind de 0,24 puncte. Valoarea din 2 octombrie 2025 a fost de 6,84%, cu 0,62 puncte mai mare. În ultimele 12 luni, minimul a fost de 5,92% la 2 martie 2026, iar maximul a fost nivelul consemnat cu un an înainte.

ROBOR la 1 lună era de 5,92% în urmă cu 7 zile, de 5,74% în urmă cu 30 de zile și tot de 5,74% în urmă cu 90 de zile. Diferențele față de valoarea curentă sunt de 0,15 puncte, respectiv 0,33 puncte. Indicele se afla la 6,05% în urmă cu un an, cu 0,02 puncte sub nivelul actual. Minimul ultimelor 12 luni a fost de 5,64% la 2 martie, iar maximul este valoarea din 2 octombrie 2026.

Seria trimestrială IRCC a fost de 5,66% pentru trimestrul al treilea din 2024, 5,55% pentru trimestrul al patrulea din 2024 și 5,55% pentru primul trimestru din 2025. Au urmat 6,06% în trimestrul al doilea din 2025, 5,68% în trimestrul al treilea, 5,58% în trimestrul al patrulea și 5,56% în primul trimestru din 2026.

Data creditului stabilește indicele folosit în contract

Creditele în lei cu dobândă variabilă acordate înainte de mai 2019 sunt legate, în general, de ROBOR la 3 sau 6 luni, la care se adaugă marja fixă a băncii. Pentru împrumuturile acordate consumatorilor din mai 2019, dobânda variabilă folosește IRCC plus marja contractuală.

O creștere de un punct procentual a indicelui ridică dobânda totală din exemplu tot cu un punct procentual, deoarece marja rămâne fixă. Efectul în lei depinde de soldul rămas și de durata creditului.

La valorile curente, dobânda totală calculată pe întreaga perioadă este de 460.335 de lei pentru împrumutul nou pe 30 de ani și de 184.598 de lei pentru cel pe 25 de ani. Pentru exemplele legate de ROBOR, dobânda totală este de 204.783 de lei la creditul cu 20 de ani rămași și de 73.684 de lei la cel cu 15 ani rămași.

Calculul folosește rate egale și exclude costurile suplimentare

ROBOR, prescurtarea de la Romanian Interbank Offer Rate, este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Reuters o calculează în fiecare zi lucrătoare, la ora 11, pe baza cotațiilor băncilor participante, iar BNR publică valorile pentru scadențe de la o zi la 12 luni.

IRCC este media ponderată cu volumele a dobânzilor din tranzacțiile interbancare. Valoarea trimestrială folosită în contracte reprezintă media aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul de referință și se aplică din prima zi a celui de-al doilea trimestru care urmează după acesta.

Exemplele folosesc formula anuității, adică rate lunare egale, aceeași marjă de 2 puncte și indicele corespunzător fiecărei perioade. Calculele nu includ comisioane, asigurări sau alte costuri contractuale.

Datele complete și actualizate: Dobânzile azi, ROBOR și IRCC.