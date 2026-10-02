Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri, 2 octombrie 2026, un curs de 5,3447 lei pentru un euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până atunci, în timp ce ROBOR la trei luni a urcat la 6,11%.

ROBOR și IRCC mențin presiunea asupra ratelor

Indicele ROBOR la trei luni a avansat de la 6,06% la 6,11%, în timp ce valoarea ROBOR la șase luni a crescut de la 6,12% la 6,16%. Importanța ROBOR este legată mai ales de împrumuturile în lei încheiate anterior introducerii IRCC.

Pentru un împrumut legat de ROBOR, creșterea indicelui poate majora rata lunară la următoarea actualizare prevăzută în contract.

În cazul creditelor mai noi, reperul este IRCC. Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026, indicele este de 5,57%, față de 5,56% anterior. Creșterea IRCC este de 0,01 puncte procentuale și menține costurile creditelor la un nivel ridicat.

Leul se afla sub presiune încă de joi: pe piața interbancară, euro a trecut de 5,34 lei și s-a apreciat cu aproximativ șapte bani în decurs de câteva ore.

În opinia lui Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, mișcarea cursului nu ar trebui privită drept o prăbușire a monedei naționale. Acesta a precizat că Banca Națională anticipa o perioadă caracterizată de volatilitate.

Scumpirea valutelor mărește presiunea asupra plăților și importurilor

Dolarul american a ajuns la 4,7519 lei, după ce a câștigat aproximativ 10 bani în numai câteva zile. Francul elvețian a urcat la 5,7347 lei, iar lira sterlină la 6,2764 lei.

Un euro mai scump poate majora sumele plătite pentru vacanțe, chirii și alte obligații calculate în moneda europeană. Dacă deprecierea leului se menține, firmele vor plăti mai mulți lei pentru mărfurile cumpărate în euro sau dolari, iar produsele importate pot deveni mai scumpe.

Aceeași tendință s-a manifestat și în cazul aurului. Pentru un gram, BNR a stabilit valoarea de 639,2010 lei, mai mare cu 13,602 lei decât cea precedentă.

La finalul lunii septembrie, rezervele valutare ale BNR erau cu 4,8 miliarde de euro mai mici. Aceste rezerve reprezintă disponibilitățile în valută folosite de banca centrală inclusiv pentru administrarea lichidității și limitarea mișcărilor excesive ale cursului.

Investitorii așteaptă verdictul S&P privind România

Mișcările valutare au loc înaintea deciziei S&P privind ratingul suveran al României. În piață circulă ipoteza că unii investitori și-ar putea reduce expunerea pe active românești dacă se tem de o eventuală retrogradare.

Adrian Negrescu, economist, a arătat că printre posibilele explicații pentru presiunea exercitată asupra leului s-ar putea afla o ieșire de capital.

Următoarea evoluție a cursului și a piețelor va depinde inclusiv de reacția investitorilor după verdictul S&P și de evaluarea situației fiscale și economice a României.